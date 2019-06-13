泰国东部经济走廊办公室秘书长看好中国经济发展前景

人民网曼谷6月12日电（记者林芮）泰国东部经济走廊办公室秘书长卡尼近日在接受记者采访时表示，尽管受到经贸摩擦影响，但从长远看，中国经济体量大，且一直保持平稳增长，对中国经济发展前景乐观。
卡尼说，中美贸易摩擦已经引起全球关注。今年，泰国是东盟轮值主席国。东盟一直以来支持自由贸易。我们看到，以前美国是倡导自由贸易的，而现在对中国进行极限施压并打压中国相关企业。而中国一直坚定地支持自由贸易。我们希望中美贸易摩擦尽快得到妥善解决，否则东盟国家的贸易发展将受到消极影响。
卡尼表示，泰国一直以来支持中国倡导共建“一带一路”。泰国提出的东部经济走廊与共建“一带一路”高度对接，来自中国的投资、贸易和技术对促进泰国经济发展非常重要。中泰双方合作前景广阔。此外，卡尼表示，日前华为在泰国东部经济走廊进行了5G测试。东部经济走廊要发展自动化、机器人等产业都需要5G，泰国和华为多年来合作顺畅。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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