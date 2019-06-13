泰国华人青年商会会长：对中国应对中美贸易摩擦有信心

人民网曼谷6月12日电（记者林芮）泰国华人青年商会会长李桂雄近日在接受记者采访时表示，中美贸易摩擦不止对中美两国不利，对东盟、亚洲甚至全世界都不利。作为海外华侨华人，相信中国有智慧、有能力、有准备，能很好地应对中美贸易摩擦。
李桂雄表示，美方近期对中国极限施压并打压中国相关企业的行为，是不应当的。美国现在打压中国企业，未来也可能打压世界其他国家的企业。世界是各个国家连在一起的整体，中美贸易摩擦的消极影响也将波及全世界。泰国企业不得不担心未来将受到美国相关措施的影响。
李桂雄说，贸易摩擦是不合时宜的。希望美国能与中国相向而行，通过谈判磋商解决问题。中国倡导共建“一带一路”，提出构建人类命运共同体等，都是为世界和平发展贡献的智慧。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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