泰国华人青年商会会长：对中国应对中美贸易摩擦有信心

人民网曼谷6月12日电（记者林芮）泰国华人青年商会会长李桂雄近日在接受记者采访时表示，中美贸易摩擦不止对中美两国不利，对东盟、亚洲甚至全世界都不利。作为海外华侨华人，相信中国有智慧、有能力、有准备，能很好地应对中美贸易摩擦。

李桂雄表示，美方近期对中国极限施压并打压中国相关企业的行为，是不应当的。美国现在打压中国企业，未来也可能打压世界其他国家的企业。世界是各个国家连在一起的整体，中美贸易摩擦的消极影响也将波及全世界。泰国企业不得不担心未来将受到美国相关措施的影响。

李桂雄说，贸易摩擦是不合时宜的。希望美国能与中国相向而行，通过谈判磋商解决问题。中国倡导共建“一带一路”，提出构建人类命运共同体等，都是为世界和平发展贡献的智慧。

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