厄瓜多尔执政党执行书记：美国打压中国科技发展的企图不会得逞

厄瓜多尔执政党主权祖国联盟运动执行书记古斯塔沃·巴罗哈日前在接受新华社记者专访时表示，美国单方面对中国输美商品加征关税是霸凌行为，美国打压中国科技发展的企图不会得逞。

巴罗哈说，美国挑起对华经贸摩擦的目的是为了掩盖中美之间的科技创新竞争。美国寻求的是继续保持科技霸权，从而维护其在全球的经济利益。当美国倾国家之力打压中国企业时，世界看到了美国的“虚弱”。

巴罗哈认为，所谓保护美国产业的理由根本站不住脚，美国的霸道思维是不愿让中国在科技领域占得先机。

最近10多年，巴罗哈多次到访中国，亲眼目睹了中国经济发展的成就。巴罗哈认为，目前中国是世界高科技发展与创新的新高地，中国的技术创新能力越来越强，对外部的技术依赖也大大降低。“我们看到中国甚至在部分领域对美国形成技术优势，中国正在成为世界技术创新发展的中心。”

巴罗哈还指出，中国发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书是对美国贸易霸凌的有力反击。“中方的白皮书反映了中国在涉及国家主权和尊严问题上毫不妥协的坚定立场。面对美国的贸易霸凌和极限施压，中国向世界提供了一个应该如何维护国家主权和尊严的范例。”（记者郝云甫）

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