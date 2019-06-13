亚美尼亚和平委员会主席彼得罗相：美国挑起对华经贸摩擦是软弱和盲目的表现

亚美尼亚和平委员会主席彼得罗相日前在接受新华社记者专访时说，美国挑起对华经贸摩擦不会成为其强大的标志，反而体现了美国政府的软弱和盲目。

彼得罗相说，美国政府在对华贸易中采取强硬的做法是错误的，不仅不会取得成功，还将为此付出沉重代价。他说，在中美贸易中，美国不仅从中国进口，同时也向中国出口包括农作物在内的一系列产品，对中国输美产品加征关税不会对美国有利，只会给美国自身带来麻烦。

彼得罗相指出，历史已经一再证明，类似美国政府推行的“美国优先”政策具有很强的危害性，不会有好结果。

彼得罗相说，中国无需惧怕美国挑起的经贸摩擦。市场有自己的运行法则，美国政府的做法不得人心。欧洲国家在对华贸易中不受美国政策支配，亚洲、非洲和拉丁美洲广大国家和地区也是如此。

彼得罗相强调，中国的和平发展是全世界和平的保障。他表示，与中国开展合作，亚美尼亚感到安全。“亚美尼亚钦佩中国的发展成就并对中国发展前景充满期待。”（记者魏忠杰 李佳）

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