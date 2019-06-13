国际观察：朝韩释放信号 意在打破僵局

正在挪威访问的韩国总统文在寅12日表示，希望能在美国总统特朗普本月底访问韩国之前实现韩朝领导人再次会晤。他同时呼吁朝鲜国务委员会委员长金正恩和特朗普早日再次会晤，以维持朝美之间的对话势头。此前一天，特朗普说，他收到金正恩来信，这封信“很热情、很友好”。

分析人士指出，随着朝美领导人河内会晤无果而终，围绕朝核问题的对话逐渐陷入停滞。朝韩分别释放善意信号，展现出继续通过政治手段解决朝核问题的意愿。但鉴于朝美间始终无法有效加深互信，朝核问题未来前景仍不明朗。

释放善意信号

文在寅12日在奥斯陆大学参加“奥斯陆论坛”活动并发表演讲。他在演讲后的问答环节说，他愿与金正恩会晤，具体时机可由朝方决定。如果可能，他希望会晤可以在特朗普本月底访问韩国之前举行。

韩国舆论用“奥斯陆构想”形容文在寅此次以朝鲜半岛无核化与持久和平为主题的演讲，期待这一构想能为当前处于停滞状态的朝美无核化对话提供新的突破口。韩国分析人士指出，文在寅此次演讲恰逢朝美领导人新加坡会晤一周年之际，向外释放出促进朝鲜半岛和平的明确信号。以本月底召开的二十国集团领导人会议为契机，朝核问题相关方领导人有机会进行直接沟通，半岛和平进程有望找到新的头绪。

韩国庆南大学远东问题研究所教授李相万表示，这次演讲没有出现新的内容，主要是对文在寅的半岛和平政策的回顾和整理，但这次演讲有可能成为重启无核化磋商和半岛和平进程的“转折点”，为促进各方延续对话势头提供动力，为朝核问题的解决带来新的契机。他认为，虽然当前朝美对话陷入停滞，但双方关系没有破裂，两国领导人仍抱有继续对话的意愿。

特朗普11日在白宫对记者表示，他10日收到金正恩来信，这封信“很热情、很友好”。他说自己与金正恩“关系良好”，金正恩“履行了承诺”。他还表示，朝鲜在金正恩的领导下拥有“巨大潜力”。在回答是否会与金正恩再次见面的问题时，特朗普说：“这有可能发生。”

美国舆论认为，特朗普对金正恩来信评价正面，表明美方有意继续通过对话解决朝核问题。

文在寅与金正恩去年三次会晤，先后签署《板门店宣言》和《9月平壤共同宣言》，在实现朝鲜半岛无核化和停和机制转换、加强南北交流与合作、把朝鲜半岛建成永久和平地带等问题上达成一致。

僵局亟待打破

朝美领导人2018年6月新加坡会晤已经过去一年，在美国舆论和美国鹰派人士的压力下，特朗普政府在对朝政策上继续坚持强硬立场，导致朝美对话阻力重重。由于双方在弃核步骤和方式上始终无法消弭分歧，特朗普与金正恩今年2月底在越南河内举行的第二次会晤未能取得任何实质性成果。

朝鲜外务省发言人本月初敦促美国切实履行新加坡朝美共同声明，强调朝方愿探索符合双方利益的建设性解决方案，同时批评美方继续奉行对朝敌视政策，认为美方的行动给两国关系前景蒙上阴影。

分析人士认为，朝鲜官方坚持通过政治对话与协商推进朝核问题妥善解决及朝美关系实质性改善的立场并未改变。然而，由于朝美之间缺乏互信，两国在无核化步骤和方式上仍存在较大分歧。要真正解决朝核问题，中方此前提出的“双轨并行”思路和“一揽子、分阶段、同步走”原则值得朝美双方重视。

美国《外交事务》杂志撰文指出，自朝美领导人二次会晤后，朝美间工作层级的对话似乎已经停滞。目前，当务之急是恢复该层级对话，而美方应正视朝方诉求。自河内会晤后，朝方发出了十分明确的信号，即要推动无核化谈判继续前行，美方应放松对朝制裁。

此外，美国智库战略与国际研究中心专家车维德和凯特琳·凯茨曾撰文指出，美方在朝核问题上过多依靠“领导人外交”，缺乏一个完整的对朝战略。未来，美方应考虑制定连贯的对朝政策，避免发出混乱的信号。（综合新华社记者陆睿、耿学鹏、程大雨、江亚平、刘晨、刘品然报道）

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