安理会举行预防冲突与调解问题公开会

联合国安理会12日举行预防冲突与调解问题公开会，与会人士就如何预防冲突、维护世界和平建言献策。
联合国秘书长古特雷斯表示，预防冲突和调解是减少人类痛苦最重要的两大工具。及早采取行动可预防危机升级、挽救生命、减少痛楚，有助于联合国履行其最基本的职责。
古特雷斯还警告说，民粹主义正在复苏，一些政策助长仇恨、边缘化和极端主义思想，这使得几十年来在人权和性别平等方面取得的进步出现倒退。
联合国前秘书长潘基文表示，当今世界充满复杂、多面而严峻的挑战。应该认识到，一个国家不管多强大，都无法独自应对全球性挑战。他还说，为应对日益蔓延的民粹主义和孤立主义，世界需要安理会发出强有力而一致的声音。
中国常驻联合国代表马朝旭在发言时说，造成冲突的深层次原因很多，其中发展问题至关重要。各国应紧抓发展这个第一要务，坚持共同推进落实2030年可持续发展议程，增强发展中国家自主发展能力，在全球范围减少和消除贫困，为预防冲突奠定基础。
马朝旭指出，预防冲突应坚持《联合国宪章》宗旨和原则。各国应遵循相互尊重主权和领土完整、不干涉内政、互不侵犯、和平解决争端等公认国际关系基本准则。预防冲突应重视调解的作用，要有针对性地制订和实施调解工作方案。
马朝旭表示，中国是世界和平的建设者和维护者。中国积极参与国际和地区热点问题的调解，积极支持联合国斡旋调解工作。中国将同国际社会一道，共同构建人类命运共同体，为世界和平、发展与繁荣做出贡献。（记者徐晓蕾）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】