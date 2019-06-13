人文交流奏响中吉、中塔友谊新乐章

6月11日，中央歌剧院大型原创歌剧《玛纳斯》在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克精彩上演，这一两国人民共同拥有的文化瑰宝再次大放异彩；上个月，“塔吉克斯坦文化日”在北京和西安两地成功举行，中国人民再次领略了塔吉克斯坦文化的魅力……

中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦同是丝绸之路上的文化古国，文化交流源远流长、历久弥新。近年来，在“一带一路”框架下，中吉、中塔人文交流更加深入，奏响传统友谊新乐章。

5月中旬，吉、塔文化艺术界代表参加了亚洲文明对话大会框架下的“文化旅游与人民交往”分论坛、亚洲文化嘉年华等活动，见证并参与文明交流互鉴的盛景。

近年来，中吉、中塔在文化领域保持良好合作关系，互办文化日，推动文化艺术机构建立直接联系，开展文化遗产保护、考古等领域交流与合作，加强影视、出版领域合作，取得积极成果。

自2013年起，中国文化和旅游部与驻塔吉克斯坦使馆合作，立足挖掘当地资源，在塔举办“欢乐春节——中塔一家亲”活动，受到塔民众热烈欢迎。

2014年6月，由中国、吉尔吉斯斯坦等国联合申报的“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”成功列入《世界遗产名录》，成为“一带一路”倡议在文化领域的重要成果。

在2015年启动的“丝绸之路影视桥工程”框架内，部分中国优秀影视剧译配成吉、塔两国语言的版本，如塔语版纪录片《茶，一片树叶的故事》《瓷路》、吉语版纪录片《丝路，重新开始的旅程》《超级工程》等，均在各自国家电视台播出。

2018年，中国向吉尔吉斯斯坦输出图书版权190多种，《共建“一带一路”读本》等被翻译成吉尔吉斯文在吉出版发行。中国在比什凯克开设的尚斯书店，是中亚地区首家中文书店，成为吉读者了解中国的一面窗口。

2018年6月，塔、吉两国电影代表团应邀来华参加首届上合组织国家电影节，塔吉克斯坦电影《白日梦想家萨法尔》获评委会特别奖，吉尔吉斯斯坦电影《夜间故事》获最佳男演员奖。

2019年6月10日，一场别开生面的中国文化盛宴在比什凯克人文大学上演。配合“中国馆”的揭牌仪式，昆曲、口技表演、变脸等中国特色节目和吉尔吉斯斯坦传统舞蹈在活动中精彩亮相。

比什凯克人文大学“中国馆”是海外第十四个“中国馆”，也是迄今为止面积最大的“中国馆”。“‘中国馆’是一份美妙而珍贵的礼物，为吉尔吉斯斯坦年轻人提供了一个接触和了解中华文化的窗口。”比什凯克人文大学相关负责人说。

近年来，教育等领域交流合作架起中吉、中塔“民心桥”。中塔、中吉分别签署教育合作协议，发挥教育在文明交流互鉴中的基础性、先导性作用。

有数字显示，2018年，中吉两国人员往来超过7万人次，吉尔吉斯斯坦在华留学生超过4600名。吉尔吉斯斯坦开设4所孔子学院和21个孔子课堂。

“汉语热”“塔吉克斯坦热”在中塔两国蔚然成风。两所孔子学院和两所孔子课堂在塔吉克斯坦开展汉语教学工作，北京外国语大学等中国多所大学开设了塔吉克语专业、塔吉克斯坦研究中心。（记者周玮、胡浩、施雨岑、白瀛、史竞男）

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)