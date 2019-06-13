彭博社：中国之行，我看到一个为贸易持久战做好准备的国家

彭博社6月12日文章，原题：中国之行，我看到一个为旷日持久的贸易战做好准备的国家

特朗普总统热衷于吹嘘自己用经济武器迫使墨西哥在移民问题上让步。他在本周二公开表示：“关税是很棒的谈判工具。”

特朗普说，现在轮到中国退缩了。但眼下，到中国走一走，你会发现特朗普这种“当头一棒”的策略碰壁了。特朗普扬言把进口关税提到让人疼痛的程度，然而通过与中国官员、学者、企业家和风险投资家为期10天的交流，笔者见到的是一个正改写其与美国关系，并准备安然度过贸易战的国家。

在处于这场冲突中心的电信设备巨头——华为技术有限公司，准备工作已经开始。上个月，美国称华为对国家安全构成威胁，将该公司列入出口黑名单，切断其与谷歌和英特尔等供应商的联系。此后，特朗普提出解决华为问题可以是一个更大的贸易协议的一部分。但华为高管称，他们与美国当局没有接触，也不指望达成和解。现在，他们在转移供应链，并采取其他措施应对持久战。

在美中交流基金会组织的一次采访中，华为董事长梁华对来访的美国记者表示：“我们完全有信心活下去。”据梁华介绍，华为为替代美国供应商做了10多年的规划。

中国推出一些重大举措，目标是促进创新和提振经济。它还采取措施来帮助像华为这样的科技公司。去年，北京宣布对软件和半导体设计公司免征两年企业所得税，以帮助其缩小技术差距。上个星期，政府加快了5G频谱的分配，推动这项新技术在中国这个世界最大市场的发展。

风机制造企业远景能源去年收购了日产汽车在美国田纳西州的电池业务。公司没有向美国出口风机，而是将重点放在扩大电池产能，以服务国内发展迅猛的电动汽车业。该公司副总裁周建功（音）说：“我们目前正在中国建一个新厂，因为中国比欧洲或美国有更好的供应链。”

此外，中国企业也在大力推动提高效率，长远来看，这可能使中国成为更可怕的经济竞争对手。

在上海空间推进研究所附近一个庞大产业园的剑桥工业集团总部，无菌生产线越来越自动化。过去一条组装诺基亚品牌交换机的生产线需要60名工人，最近已经实现用13名工人和9台机器人每12小时轮班生产。而通过使用无人机，远景能源公司已经将过去需要耗时3天且费力的测量办公楼顶部太阳能电池板的工作，缩减至24分钟。类似的软件也用于风电场。

“我们是一个善于变革的公司”，周自信地说。眼下，在特朗普继续围堵之际，中国看起来就是一个善于变革的国家。（作者肖恩·道南，乔恒译）

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