通讯：“空中走廊”搭起中非交往“连心桥”

“我和老伴就是坐直飞航班来非洲看动物大迁徙的，直航对我们这样的老年人来说真是太好了！”50多岁的李阿姨来自长沙，她十分兴奋地告诉记者，她看到长沙开通直飞内罗毕航班的信息后，立刻决定和老伴一起乘坐新开通的直航航班到非洲旅游。

随着中国南方航空股份有限公司CZ6043航班12日抵达肯尼亚首都内罗毕的乔莫·肯雅塔国际机场，中国又多了一条通往非洲的“空中走廊”。这是由南航运营的首条由湖南直飞非洲大陆的定期航线，首航航班客座率达到了90%。这样的航线跨越印度洋，在中非之间搭起经济、旅游和文化交流的“连心桥”。

正在北京对外经济贸易大学进修的肯尼亚小伙子罗伯特告诉记者，每年寒暑假他都会回老家探亲，这次听说开通了新航线，立马想进行一次全新的体验。

在非洲做生意的商人王耀华也是长沙直飞内罗毕首班航班的乘客。他说一般每年会去内罗毕出差三次左右。“我之前从广州或者香港转机，可能要二十多个小时，有时还要经过迪拜转机，时间可能会更长。这次算上从老家坐高铁到长沙的时间，基本上花了也就十四五个小时，非常方便。”王耀华说。

肯尼亚机场管理局负责人阿贝尔·戈高表示，长沙至内罗毕直航航线将为中肯合作开辟新机遇。目前肯尼亚正与多家中国航空公司探讨开通新增航线事宜。

南航湖南分公司总经理朱磊在新闻发布会上说，新航线将加强两地之间的商品流通。

近年来，中国与非洲经贸往来快速增长。2018年中非贸易额达到2042亿美元，较上年增长20%，中国已连续十年成为非洲第一大贸易伙伴国。截至2018年底，中国在非洲设立的各类企业超过了3700家，对非全行业直接投资存量超过460亿美元。

与此同时，得益于非洲经济平稳发展和中非交流日趋紧密，中国公民赴非洲出境游人数迅速增长。肯尼亚是中国旅客赴非洲的主要目的地之一。此外，毛里求斯、摩洛哥、南非、埃及等也是近年来不少旅客选择的目的地。据了解，南航下一步计划开通更多飞往东非和西非其他城市的直航航线。（新华社记者 丁蕾 参与记者：史卫燕、陈振海）

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