联合国驻黎临时部队东区司令视察中国维和医疗队

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）新任东区司令拉斐尔·科洛梅尔12日视察中国第18批赴黎维和医疗分队，对中国医疗分队的工作表示赞赏。

当天，拉斐尔一行来到中国医疗分队所在医院进行视察。在医院，他逐间诊室查看情况，并与一些正在接受治疗的外籍维和官兵交谈。

中国第18批赴黎维和医疗分队队长李如振介绍了医院基本情况。他说，分队自5月29日部署到位以来，医院已接诊207人次。拉斐尔在给中国医疗队的签名留言中写道：“我对中国医疗队的能力水平非常满意。”

据悉，中国第18批赴黎维和医疗分队由30名官兵组成，主要担负着联黎部队东区4000多名军事和民事人员的日常医疗保障、应急医疗救援、伤病员后送等任务，同时也为黎巴嫩当地民众提供力所能及的人道主义医疗援助。（黄世峰）

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