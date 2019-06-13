法国计划实施新改革 环保将成为重点

法国总理菲利普12日表示，在法国政府计划实施的新一轮改革中，环保将成为重点领域。

菲利普当天在法国国民议会发表演讲，对政府下一步的施政方针和具体政策进行说明。演讲涉及内容广泛，包括维持法定退休年龄、为生物伦理学立法、改革失业保险和居住税制度、增强幼儿教育人力等。

他表示，在法国总统马克龙任期的第二阶段，政府将把生态转型作为核心任务，并把大力发展清洁能源、消灭浪费和健康饮食作为努力方向。

菲利普介绍说，发展清洁能源方面的举措包括在今年年底前完成对3家燃煤电厂的生态转型、在2020年前关闭费斯内姆核电站、促进新能源汽车发展等；消灭浪费计划包括从2020年开始禁止生产一次性塑料产品并最终实现全部使用再生塑料的长远目标；健康饮食计划包括大力提倡体育运动、把消除肥胖症变成国家目标等。（记者唐霁 应强）

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