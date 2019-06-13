中国等国需求推动新西兰第一产业收入增加

新西兰农业部长达明·奥康纳13日在一份声明中表示，由于中国等国家和地区的强劲需求，包含农业、林业、渔业等在内的新西兰第一产业本财年收入预计增长7.1%。
奥康纳在声明中援引新西兰官方最新预测数据说，本财年（截至2019年6月），新西兰第一产业收入预计将达到457亿新西兰元（1美元约合1.5新西兰元），略高于今年3月预测值。
奥康纳说，尽管世界经济增长乏力、全球市场不确定性增加，新西兰第一产业在过去两年出口额仍大幅增长，令人印象深刻。
乳制品是新西兰最重要的出口产品之一。奥康纳表示，来自中国和东南亚地区市场的强劲需求支撑新西兰乳制品出口。另外，新西兰水果出口同样增长迅速。奥康纳分析，英国、中国等国家和地区对新西兰苹果的需求增长使新西兰水果产业受益。（记者卢怀谦 张晓青）
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