美媒：美国想赢对华贸易战，没戏！

美国《国家利益》杂志6月10日文章，原题：对华贸易战不可能赢 多数观察家都认为，美国对华采取单边关税手段，不会取得想要的目标。此外，这样做可能产生长期负面效应，更令中国相信自己在未来的双边意志较量中会胜出。

特朗普聚焦中国的庞大贸易顺差，借以证明美国经济被“强暴”。但许多经济学家提出批评，认为这种只盯着双边经贸关系的平衡即便不是错误的，也是过于简单化。特朗普称贸易战“是好事，能轻松获胜”。几乎所有专家都不赞同这种看法。比如国际货币基金组织认为，消费者“无疑会沦为贸易战的输家”。彼得森国际经济研究所估计，目前对中国进口商品加征的关税将使每户美国家庭损失约550美元，若特朗普政府对中国进口商品全面加征关税，美国家庭损失将飙升到2200美元。还有研究估计，若所有关税引发商品销量下滑，将导致超过220万(美国)就业岗位损失。

中国也会受到伤害。但特朗普称，通过加征关税能“轻而易举地”让中国实质性改变贸易和投资政策。实际上这很难。中国政府已动员国民坚决抵抗。相比特朗普向美国公众所做的轻松获胜的虚假承诺，北京动员民众准备应对困难，并阐明国家对美长期斗争的必要性。中方官员称美方行为是“赤裸裸的经济恐怖主义、经济沙文主义和经济霸凌主义”，正是这种态度的反映。若这还不够直接的话，看看中国国家电视台，连续播放讲述中国在朝鲜战争中打败美国侵略者的爱国主义电影。

中国媒体的爱国主义行为凸显北京享有心理战优势。美国大豆协会、服装与鞋类协会、美国消费者技术协会、美国全国零售商联合会等行业组织纷纷警告，贸易战会搞乱市场，损害消费者、工人、农民和企业的利益，严重危及美国经济。关税战归根结底是哪一方更能承受痛苦。中国的困难基本上不显露出来，而美国如此公开大量的讨论，削弱了国民士气。

中国可能利用特朗普2020年竞选连任的目标，使他接受对北京而言相对没有痛苦的解决方案。中方可能承诺多买美国产品并考虑结构性问题，达到美方最低要求，从而结束这场对峙。

特朗普政府目前选择的方法，几乎没有可能取得重大成功。更糟的是，北京经历这次危机后很可能坚信中国市场不可抗拒的吸引力以及美国忍受不了哪怕是短期的痛苦。这种结果可能强化某种看法——美国是个正走下坡路、不能正常运转的国家，还会提升今后北京在一系列问题上挑战华盛顿的胆识。(作者丹尼·罗伊等，乔恒译)

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