综述：中国人赴美留学签证受限 美教育界表示担忧

一段时间以来，中方部分赴美留学人员的签证受到限制，出现签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况。一些美国教育界人士近日对此表示担忧，认为美方的限制政策将制约美国学术研究和经济发展，他们呼吁加强美中教育和学术交流，促进合作双赢。

美国圣托马斯大学休斯敦分校教授乔恩·泰勒日前在接受新华社记者采访时表示，美国政府对中国学生学者越来越严格的审查已引起在美中国学生学者的担忧，这样的做法对中美之间的交流与合作制造了严重障碍。

他说，美中间的教育交流有助于学术沟通，培育教育合作基础，加强两国大学间的友好关系，增进两国人民的交往和友谊，并对增进两国文化上的理解和互信大有裨益。

美国科技领域学者史蒂夫·霍夫曼在接受采访时说，限制外国留学生和学术交流没有任何积极意义。外国学生来美国留学，为美国带来资金和文化多样性。他们在美国学习和研究，也是对美国的帮助，美国是受益方，这是一种双赢。美国政府如今的做法让人们在心理上产生隔阂，让杰出人才不再想来美国。这种心理隔阂与签证限制一样危险和有害。

在美国本笃会大学荣誉校长威廉·卡罗尔看来，中国留学生是美中两国沟通的一座桥梁。希望未来有更多美国学生到中国留学，使两国间的“这座桥梁”成为一条“双向公路”。

密歇根州前督学汤姆·沃特金斯表示，正是通过教育、知识和人文交流，人们才相互了解并建立起信任的基础。美国大学校园里的中国学生开阔了美国学生的视野，丰富了校园的多样性，还给学校带来了经济收益。

美国大学协会主席玛丽·休·科尔曼表示：“令我深感不安的是，全球许多人现在都意识到，美国对有才华的学生和研究人员越来越不欢迎了。”不过科尔曼表示，美国大学协会的成员高校“坚定致力于确保我们的学府继续向最有才华的人开放”。

乔治敦大学安全和新兴技术中心战略主管海伦·托纳近日在美国国会美中经济与安全审查委员会的听证会上说，试图切断外部与美国研究领域沟通渠道的做法可能会“适得其反”。她强调，限制美中两国在人工智能领域的合作将可能减缓美国大学和企业实验室科研进步的速度，损害他们在世界上的领先地位，并降低他们在人工智能产品和平台方面的市场份额。托纳建议美国国会取消签证限制，以增强美国的竞争力。

美国纽约市立大学教授尤金·丘德诺夫斯基告诉新华社记者，过去30年里，美国许多新材料和新设计来自中国，许多物理、化学和工程学博士也来自中国。他说，他最近起草了一封致美国总统特朗普的公开信，呼吁美国政府立即停止无端滋扰和恐吓华裔科学家的活动。

美国大学申请咨询机构“引知”首席执行官乔尔·巴特利在接受新华社记者电话采访时说，美国大学持非常开放的态度。对美国大学来说，能够稳定招收一定数量的国际学生尤其是中国学生非常重要。

据美国国际教育协会2018年发布的报告，2017至2018学年在美国高校注册的中国留学生为36.33万人，占美国全部国际学生的33.2%，中国连续第九年成为美国最大的国际生源国。

中国驻美国大使馆教育处公使衔参赞杨新育近日在接受新华社记者采访时证实，去年以来，学习科学、技术、工程和数学专业的中国学生在申请和续签学生签证时遇到了一些困难。他表示，中美教育交流合作是中美关系的重要组成部分，也在双边关系发展中发挥着积极作用。在双边关系遇到困难、遇到挑战的时候，教育交流更应该发挥促进双方相互理解的作用。（执笔记者：潘云召；参与记者：高路、吴晓凌、徐静、刘阳、周舟、王文、刘黎）

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