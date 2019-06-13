莫言被牛津大学摄政公园学院授予荣誉院士称号

人民网牛津6月13日电（记者 强薇）当地时间6月12日，牛津大学摄政公园学院举行颁授典礼，授予诺贝尔文学奖获得者、北京师范大学国际写作中心主任莫言荣誉院士称号。

牛津大学莫言国际写作中心也于同日举行了揭牌仪式，并聘任莫言为写作中心主任，聘任中国作家余华、苏童为驻校作家。据校方介绍，这是牛津大学第一个以中国作家名字命名的研究中心。

摄政公园学院院长罗伯特·埃利斯在颁授仪式上表示，莫言写了许多脍炙人口的作品，包括《红高粱》等小说被翻译成英语，在海外也颇受读者欢迎。“荣誉院士这一称号十分珍贵，目前为止被学院授予荣誉院士的人屈指可数。授予莫言这一称号既是对莫言在文学造诣上的肯定，也是近年来牛津大学与北京师范大学等高校合作的成果之一。我们非常欢迎莫言成为牛津大学的一份子，也希望通过写作中心的建立继续强化与中方的合作，培育新的作家，进一步促进牛津大学和中国的交流。”埃利斯对记者表示。

莫言在接受记者采访时表示：“被授予荣誉院士称号是中英两国文学和文化交流的组成部分之一，随着国际写作中心在牛津大学的落户，相信未来北京师范大学将与牛津大学在学术交流、人才培养等方面有更加广阔的合作。”莫言说，英国剧作家莎士比亚的作品让他受益匪浅，阅读莎士比亚剧作的习惯持续至今。他希望以莎士比亚为榜样，未来将写剧本作为创作的主要内容，从一名“作家”向“剧作家”进行转变。

牛津大学摄政公园学院创办于1810年，是牛津大学六个“永久性私人学堂”之一。目前，摄政学院已与北京师范大学文学院确定未来五年在专家互访、学生交流等方面的合作方案。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)