美伊州州长签署保护堕胎法案：保护女性选择权利

综合报道，美国伊利诺伊州民主党州长普利兹克12日签署了一项全面的堕胎保护法案。“今天我们自豪地宣布，在这个州，我们信任女性，”普利兹克在芝加哥文化中心的法案签署现场说道，“在伊利诺伊州，我们保证女性有权选择一项基本权利。”

据报道，该法案的签署正值多个民主党州选择通过堕胎保护法案，以对抗一大批共和党州推动严格限制堕胎的立法。立法者们正想方设法对最高法院1973年具有里程碑意义的“罗诉韦德案”(Roe V. Wade)发起法律挑战，该判决在全国范围内将堕胎合法化。

报道称，立即生效的伊利诺伊州法案保护了个人“对自己的生殖健康作出自主决定的基本权利”，包括继续“怀孕、分娩或堕胎”。该法案废除了1975年的伊利诺伊州堕胎法，该法对医生进行不被视为“必要”的堕胎手术进行了惩罚，同时废除了该州的“部分堕胎禁令法”。它还规定“受精卵、胚胎或胎儿在该州法律下没有独立的权利。”

据普利兹克表示，该法案是对联邦堕胎限制的保障，并明确欢迎受各自州法限制的女性在伊利诺伊州寻求医疗服务。该法案“确保女性的权利不依赖于‘罗诉韦德案’或华盛顿越来越保守的最高法院的心血来潮，”他说。普利兹克敦促那些推动堕胎禁令的州“改变主意”，并“重新审视这个问题”。

但该法案遭到反堕胎群体的批评。一家位于芝加哥的律师事务所托马斯莫尔协会，将该法案定性为“将对能生育的早产婴儿的死刑合法化，不存在上诉的可能性。”并抨击这项措施是“美国最激进的全面堕胎措施，并使伊利诺伊州成为美国的堕胎目的地。”

该法案于5月以34票对20票在州参议院获得通过，此前已经在州众议院通过。6月初，内华达州民主党州长西索拉克也签署了“信任内华达女性法案”，取消了对堕胎的长期刑事处罚和对医疗服务提供者的要求。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)