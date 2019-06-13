南京“融合之光”展览亮相美国旧金山

人民网旧金山6月12日电（邓圩 宫欣）作为南京创新周（硅谷）的重头戏 ——“融合之光”展览今天在旧金山联合广场展出。展览围绕文化与科技融合的主题，以明城墙与秦淮花灯为元素，运用现代艺术装置，借助图像、影像、展品等多种手段全面展现既现代又传统的古都形象。

中国驻旧金山总领事馆副总领事张建新、南京市秦淮区区委书记林涛、南京市文投集团董事长潘谷平以及加州旅游局中国区域总监Tyler Gosnell、旧金山市政厅和旧金山旅游局代表等为活动揭幕。

张建新副总领事在致辞中表示，江苏省与加州建立了友好省州关系，在文化、经贸、科技等领域进行了广泛的交流合作，为促进中美地方交流合作做出了重要贡献。希望本次“融合之光”互动展览，展现中国时代风貌，增进中美两国人民的相互了解，夯实中美友好的民意基础。

“南京是最受中国人民喜爱的城市之一，因为丰厚的文化遗产、优美的环境品质、发达的科教资源，连续10年入选‘中国最具幸福感城市’，并荣获联合国人居奖特别荣誉奖。“南京市秦淮区委书记林涛在融合之光展览开幕式上表示，秦淮是南京的主城核心区，是南京历史文脉最完整、历史资源最丰富、历史影响最深的区域，全区每年接待的中外游客达500万人次；商务商贸、现代金融、文化旅游等主导产业集聚秦淮，辖区内的新街口被誉为“中华第一商圈”。

林涛表示，旧金山的创新的氛围和现代文化的表达方式值得学习和探讨，通过融合之光展览交流活动，加深了城市与城市之间的人才交流，探讨老城区如何走创新发展道路，核心竞争力在于不仅要传承好传统文化，还要实现创新驱动。

据悉，为期四天的“融合之光”展览每一天都设有不同的主题日展览及相关互动活动，第一天为南京旅游推介主题日，进行了“南京故事”图片展，描述了南京城市的整体情况；第二日为“风雅秦淮”非遗主题日，重点介绍南京市秦淮区及区内企业，同时开展花灯制作、脸谱手绘、云锦手工艺等互动活动；第三天为“大美栖霞”非遗主题日，围绕南京市栖霞区及区内企业进行展示，并开展贴金箔互动活动；展览最后一天为“翰墨流芳”书法主题日，现场将进行书法表演和书法互动。展览通过动、静结合的展示形式让当地民众穿梭于悠久历史与现代创新之中，感受南京城市的包容与创新。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)