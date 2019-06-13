“一带一路”倡议图片展在葡萄牙科英布拉大学开幕

“一带一路”倡议图片展12日在葡萄牙科英布拉大学开幕。中国驻葡萄牙大使蔡润、莫桑比克前总统若阿金·希萨诺等出席了开幕式。

蔡润在致辞中说，“一带一路”倡议图片展全面展现了“一带一路”的发展理念、重要成果和深远意义，希望通过一张张精彩的图片，使当地学子不断加深对“一带一路”倡议的了解，努力成为中葡“一带一路”合作的参与者、继承者、推动者，为深化中葡两国友谊与合作、构建人类命运共同体做出积极贡献。

科英布拉大学副校长若昂·卡尔文在致辞中说，此次“一带一路”倡议图片展进入科英布拉大学是学校的荣幸。“一带一路”倡议为葡中两国加强友谊和深化合作提供了新机遇，也为科英布拉大学与中国高校的合作开辟了新空间，欢迎今后更多中国学生来科英布拉大学交流学习。

本次图片展由中国驻葡萄牙大使馆主办，科英布拉大学孔子学院协办。中国使馆工作人员、科英布拉大学教职员工等近百人出席了12日的开幕式并参观了展览。（记者赵丹亮）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)