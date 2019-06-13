“一带一路”倡议：和平、合作之路

中国国际问题研究院美国研究所所长、研究员 滕建群

近百年来，地缘政治学家总习惯于从地理角度描述如何控制世界。当下，美国部分政客和智库认为，中国“一带一路”倡议是旧地缘政治学说的翻版，目的是借此控制世界，各国必须加以抵制。这种说法是完全站不住脚的。

地缘政治学说兴起于19世纪工业革命后期。人们发现，海洋、陆地及海陆交界处成为国家发展的集中区，也是控制世界的要地。美国马汉提出海洋是世界舞台中心，谁掌握海洋，谁就控制世界经济和安全命脉，进而控制世界。英国麦金德把欧亚大陆称为“心脏地带”，提出控制该地带，便可控制世界。美国斯皮克曼认为，欧亚大陆边缘地带才是世界主导权之争要害，指出谁控制边缘地带，谁就将控制世界。

地缘政治学说成为大国争夺霸权的理论基础。二战爆发，美国罗斯福总统担心轴心国控制欧亚大陆，称“如果德国战胜，美国应帮助苏联；如果苏联战胜，美国就帮助德国，让它们去厮杀，杀得越厉害越好。”乔治·凯南在描述“心脏地带”的意义时说，苏联“在他们认为时机适合和有希望成功的一切地方作出努力，来推进苏联政权的疆界。一个潜在的苏联政治力量扩张到新的地区，其他地方随时都可发生问题”。

冷战后，美国提出“由海向陆”战略。美国海军大洋交战并控制公海的任务转变为控制沿海区域。1991年海湾战争、1999年科索沃战争和2003年伊拉克战争，美国均利用海上优势，先掌控海陆交界处，进而对陆地目标发动打击，达成战略目的。传统地缘政治学说在于，以某一空间为基本点，成为国家追求成为帝国、进行殖民掠夺和扩张侵略，直至战争服务的理论基础。

中国“一带一路”倡议不是地缘政治学说，它聚焦经济合力，不以追求对某一地域控制为出发点，倡导“共商、共建、共享”理念，构建人类命运共同体。该倡议既是有形的道路，也是合作精神，各国自愿参加，共同努力，分享成果，谋求共同发展。该倡议主张国家间要政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。“一带一路”贯穿欧洲、亚洲和非洲。一头是中国，改革开放40年来，中国发生根本变化，是世界经济发动机，在世界上的影响力越来越大；另一头是欧洲发达国家群，中间国家经济发展潜力巨大。

“一带一路”倡议是包容和开放的；建设过程中，不是中国一家独奏，而是参与国家合唱。该倡议已纳入联合国安理会等重要决议中。意大利前总理普罗迪曾说：“作为意大利人，这是历史性记忆。当年的‘丝绸之路’，从威尼斯到中国，而现在（丝绸之路）又回来了。”

进入21世纪，世界多极化、经济全球化、社会信息化和文化多样化进程加快。这个时代远远超出“地理+政治权力”交汇，而是相互联系、一荣俱荣、一损俱损。中国“一带一路”倡议绝不是传统地缘政治学说的翻版，不是在为中国称霸世界提供理论支撑，更不是简单陆权和海权或者边缘地带理论的实践。

第一，它顺应时代发展潮流。世界多极化使任何国家不能像过去那样唯我独尊，单打独斗。经济全球化让各国在世界产业链条上的位置环环相扣，相得益彰，国家间经济生活相互依存度空前加深。社会信息化让资源、资本、人才、信息、市场配置加速演化，闭关自守只能是与世界脱离。文化的多样性也为我们生活的地球增彩，一枝独秀难以长久。“没有哪一个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。”

第二，它秉持开放的合作精神，致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济。“一带一路”旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。

第三，它提出充满中国智慧的全球治理方案。共建“一带一路”符合国际社会的根本利益，彰显人类社会共同理想和美好追求，将为世界发展增添新的正能量。处在大发展大变革大调整期，不同国家采取不同应对姿态。现任美国政府上任后，频繁退群，表现出狭隘的单边主义倾向，发起贸易摩擦，令国际社会深感寒意。在这样背景下，诸如“一带一路”的中国方案显得尤为重要和珍贵。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)