安倍访伊朗欲为美伊局势“降温” 伊媒批其为美国代言

当地时间12日下午，日本首相安倍晋三抵达伊朗首都德黑兰，正式开启日本首相时隔41年对伊朗的正式访问。从东京羽田机场出发前，安倍针对美国与伊朗对立现状对媒体表示，将为缓和紧张局势与伊朗坦诚交换意见。不过，安倍到访引发部分伊朗媒体的质疑。

据日本共同社12日报道，伊朗外交部长扎里夫当天在机场迎接安倍晋三，直播画面显示，安倍不时面露笑容。之后，他与伊朗总统鲁哈尼在萨德阿巴德宫举行闭门会谈。13日，安倍计划与伊朗最高领袖哈梅内伊会面。日本在任首相上一次访问伊朗是1978年的福田赳夫。这也是1979年伊朗伊斯兰革命以来首位到访德黑兰的日本首相。

对于安倍来访，一名伊朗高官12日对英国路透社表示，伊朗计划要求安倍充当伊美两国的调解人，以缓解美国制裁伊朗原油的措施。日本内阁官房长官菅义伟12日在记者会上表示，美伊之间紧张局势“日益升温”，整个国际社会对发生偶发性武力冲突的可能性“严重关切”，“无论如何都应该避免冲突”。

但部分伊朗媒体并不欢迎安倍以“中间人”身份来访。12日，伊朗《知识分子报》在头版刊登题为《安倍先生，你怎么能相信战犯呢？!》的文章，配图是核爆的蘑菇云，意指美国曾在日本投下原子弹，安倍不应该听信美国来调解美伊之间的关系。当天，该图片被不少其他伊朗媒体转载。

也有日本媒体对安倍此行能发挥多少实质作用提出怀疑。日本《读卖新闻》网站12日刊登住友商事高级分析师广濑真司的文章说，想要做有几十年对立历史的美伊之间的桥梁不是易事。日本首相此前在中东没有什么存在感，这次到底能对伊朗产生多大影响，“让我们拭目以待”。《朝日新闻》12日评论说，此次访问到底能否促进中东局势稳定、推动日伊关系改善，还是仅仅传递美国信息，这对安倍的外交手腕是个考验。（曲翔宇 王亦东）

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