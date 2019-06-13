俄罗斯计划7月向土耳其交付S-400 美国准备制裁

俄罗斯政府高官11日确认，将按计划7月向土耳其交付S-400型防空导弹系统。

美国国会众议院前一天通过一项决议，威胁对土耳其施行制裁；国会议员要求土耳其分清“黑白”，在俄制S-400和美国的F-35型战斗机之间二选一。

土耳其谴责这一决议。

【俄方欲交付】

俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫11日告诉媒体记者：“俄罗斯和土耳其达成的（购买S-400）协议正在按时履行中……双方都没有问题。”

记者问及是否7月交付S-400系统，乌沙科夫回答：“是的，这是我们的计划。”

俄罗斯国家技术集团公司总裁谢尔盖·切梅佐夫数天前说，俄罗斯将在两个月内开始交付S-400系统。土耳其官员先前说，最快可能在6月交付。

土耳其和美国就土方购买俄制S-400公开争论数月。土耳其打算从美国购买F-35隐形战斗机。美方认为，S-400系统对F-35战机构成威胁。

美国先前威胁，土耳其如果坚持购买S-400，将不得继续参与F-35战机项目。美国已停止培训土耳其F-35飞行员。

【美方要制裁】

美国会众议院10日通过一项名为“对美土同盟表示关切”的决议，敦促土耳其放弃购买俄制S-400，如果土耳其接收S-400，将推动对土方制裁。决议说，土耳其购买S-400损害跨大西洋防御联盟。土耳其和美国都是北大西洋公约组织成员。

土耳其外交部11日发布声明，认定上述决议中的指控“不公平”和“莫须有”，是对土耳其外交政策和司法体系的诋毁。“（美方）作出不利于增进互信的决定，继续保留威胁和制裁措辞……人为设定各种最后期限，这些都不可接受。”

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安上周说，土耳其“不可能”退出与俄罗斯的军购协议。

美国会众议院外交事务委员会主席埃利奥特·恩格尔10日说：“我们很少在外交领域看到这种情况。这是非黑即白的问题，没有中间地带。”他认为，“土耳其不可能同时拥有俄制武器和美国的F-35战机。没有第三选项”。

路透社分析，土耳其政府处理与西方和与俄罗斯的关系面临如何平衡难题。土耳其与俄罗斯能源关系密切，且两国就叙利亚问题正在合作。美国一直要求土耳其等国孤立伊朗。土耳其如果接收S-400，将触发美国制裁，可能使土耳其经济“雪上加霜”，也可能促使北约重新评估土耳其迄今67年的成员国资格。（王雪梅）（新华社专特稿）

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