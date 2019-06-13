工党寻求阻止“无协议脱欧” 多党联手发起动议

英国最大反对党工党发起的一项动议定于12日接受议会下院表决，要求下院议员自主掌控本月25日的议程，受到跨党派支持。

如果动议获通过，下院议员可在25日推动立法，避免英国10月底在没有协议的情况下退出欧洲联盟。

作为执政党保守党新党首暨英国下任首相最热门人选，前外交大臣鲍里斯·约翰逊定于12日发表演讲，承诺带领英国如期“脱欧”，以避免保守党让权给工党。

【多党联手】

英国保守党10名竞选人正为接替首相特雷莎·梅投入激烈竞争。路透社报道，不少人明确表示不愿寻求“脱欧”延期，甚至不惜让英国“无协议脱欧”。

12日是议会下院反对党辩论日。多数下院议员反对“无协议脱欧”。但保守党党首竞选人多米尼克·拉布和埃丝特·麦克维伊提及，如果“脱欧”进程遭遇议会阻挠，可能会考虑让议会休会，直至10月31日“脱欧”法定期限。

为阻止保守党籍新首相寻求“无协议脱欧”，工党领袖杰里米·科尔宾11日联合自由民主党领袖文斯·凯布尔、绿党前领袖卡罗琳·卢卡斯以及苏格兰民族党和威尔士民族党的议会领袖伊恩·布莱克福德和莉兹·萨维尔－罗伯茨发起动议，要求掌控25日的下院议程。

保守党籍议员奥利弗·莱特温是动议签署人之一。保守党籍前检察总长多米尼克·格里夫和前保守党籍独立议员尼克·博尔斯表示支持动议。

英国广播公司(BBC)报道，凭借与北爱尔兰民主统一党的政治联盟，保守党在下院掌握5个议席的优势。如果所有反对党议员对动议投下支持票，只要再有3名保守党籍议员“反水”、予以支持，动议便可通过。

【棋行一着】

在工党影子内阁“脱欧”事务大臣基尔·斯塔默看来，所有保守党党首竞选人都没有提出打破“脱欧”僵局的“可信方案”。

斯塔默11日说，如果下一任保守党籍首相试图不经过民众同意便带领英国“无协议脱欧”，“下院议员不能作壁上观”；工党因而发起动议，以“终结不确定性”，保护英国普通民众。

他呼吁任何既不同意“无协议脱欧”、也不愿议会休会的议员“出于国家利益”投票支持动议。

路透社报道，议会下院今年3月不顾政府反对、利用类似进程通过法案，迫使特雷莎·梅向欧盟寻求延期“脱欧”。

然而，即便下院25日通过阻止“无协议脱欧”的法案，英国也需要获得欧盟认可才能再度延期“脱欧”。

按照BBC政治新闻记者乔纳森·布莱克的说法，工党方案不是拳击比赛中的一击制胜，而是棋局中连续复杂招数的第一步。BBC议会新闻记者丹尼尔·克雷默分析，议会为阻止“无协议脱欧”有不少选项，包括要求政府向欧盟申请延期、对政府发起不信任投票、以动议等形式的政治压力迫使政府“改变航道”。

【阻击工党】

英国新首相最热门人选约翰逊定于12日发表竞选演讲，立下如期“脱欧”承诺。他给出的理由是，如果“脱欧”再度延期，工党有推翻政府并借机上台的风险。

提前发布的演讲摘要显示，约翰逊认为“经过3年并错过两个最后期限，我们10月31日必须离开欧盟”；哪怕保守党“发出一丁点有意拖延的暗示”，都不会有好结果。

“拖延意味着失败。拖延意味着科尔宾（上台）。缓兵之计会让我们完蛋。”

英国2016年经全体公民投票决定“脱欧”。由于特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议3次遭议会下院否决，“脱欧”日期两度延后。特雷莎·梅被迫提前卸任首相并让出党首位置，留任首相至下任党首7月底选出。

路透社报道，约翰逊作为3年前“脱欧”派的代言人，在党首竞争中一直声称只有他才能拯救民意支持率不断下滑的保守党，因而赢得不少保守党议员和普通成员青睐。

不少人认为，约翰逊是有能力领导保守党在执政9年后再度赢得议会选举的新首相人选之一。（海洋）（新华社专特稿）

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