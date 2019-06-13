美国拟向波兰增兵千人 波兰曾游说美国永久驻军

多名美国政府官员披露，总统唐纳德·特朗普定于12日会晤波兰总统安杰伊·杜达，届时可能宣布向波兰增派美军部队大约1000人。

波兰担忧俄罗斯军事活动，数月前开始游说美国在波兰设立永久性军事基地。美方官员暗示，这一提议恐怕不会获得采纳。不少分析师认为，在波兰长期驻军成本高，不符合特朗普在全球多地减少美国军事存在的主张。

【增兵大约千人】

一名美方高级官员说，白宫12日将发表“重要声明”，不仅会“明显提升”美波军事关系，还将加强波兰“在欧洲的防御和威慑力”。

这名官员拒绝披露详情。双方11日仍在商谈声明细节。波兰总统办公厅主任克日什托夫·什切尔斯基说，美国在波兰的军事存在“在质和量两方面都将有所提升”。

按照美方官员的说法，美国可能向波兰增兵大约1000人并派驻一支“死神”无人机编队，向波兰提供更丰富的情报。美联社报道，按照增兵方案，美方将在波兰靠近俄罗斯的波莫瑞地区德拉夫斯科市新建作战培训中心和其他设施。

克里米亚2014年宣布脱离乌克兰、加入俄罗斯。不少西方国家，尤其是波兰和波罗的海诸国，多次宣称俄罗斯构成安全威胁。美国及其主导的北大西洋公约组织2017年开始向波兰和波罗的海三国部署轮驻部队，防范所谓俄罗斯威胁。

波兰1999年加入北约，驻波兰美军现有大约4500人。

【特朗普堡“没戏”？】

波兰总统杜达定于12日抵达美国首都华盛顿，造访白宫。俄罗斯卫星通讯社报道，他这次访美可能继续鼓动美国建设“特朗普堡”。

杜达去年9月访问美国时主动提出，波兰方面愿意提供大约20亿美元经费，用于美国在波兰建设永久军事基地，取名“特朗普堡”。特朗普当时说，认同波方对俄罗斯“扩张”的担忧，“郑重考虑”波兰提议的永久驻军要求。

杜达这次访美前，波兰总统新闻局声明，关于美国增兵波兰的谈判取得成功。总统办公厅主任什切尔斯基说，协议草案将包含“特朗普堡”的构成要素。但美方官员说，双方达成的初步协议回避永久军事基地或永久驻军议题，而是坚持使用轮驻部队。

俄罗斯卫星社报道，五角大楼过去数月对杜达出钱助力美国在波兰建设永久军事基地的提议反应冷淡。前国防部长詹姆斯·马蒂斯“感谢波兰的提议”，但暗示它“不是美方所需”。美军驻欧洲前陆军司令本·霍奇斯说，永久驻军波兰“不可行”，会对俄罗斯构成“不必要的挑衅”。

【常驻“不合情理”】

比利时军事分析师皮埃尔·昂罗说，特朗普自2017年1月就任总统以来要求北约盟友多出钱出力，减少美国在大量关键区域的军事存在，而在波兰设立永久军事基地将有悖于这一政策。

按照昂罗的说法，这么做在北约盟友看来“不合情理”，特朗普希望北约成员国军费开支达到各自国内生产总值的2%，继而减少美方负担，而且打算从阿富汗、伊拉克和叙利亚撤军。如果美军单独在波兰设立军事基地，意味着美国驻军不受北约统筹，将“严重削弱联盟内部的凝聚力”。

另外，美国在波兰永久驻军将“非常昂贵”，涉及住房安置、学校、美式超市、为军属和其他工作人员提供的安全保障措施等。波兰政府打算提供的20亿美元“不够”，昂罗说，最终“将由美国纳税人买单”。

法国政府前顾问让—保罗·巴基亚同样认为，美国驻波兰永久军事基地将设在“偏远地区，不会融入北约”。沿波俄边界驻军是“非常危险的举措”，俄罗斯人会“感觉受到包围”，继而以增兵回应。

俄罗斯多次声明无意侵犯北约成员国。俄方外交部长谢尔盖·拉夫罗夫说，北约深知这一点，只不过用所谓的俄罗斯威胁作借口，增加防御开支并在俄罗斯边境附近增加军备和兵力部署。（陈丹）（新华社专特稿）

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