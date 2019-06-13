俄白官员将磋商“友谊”跨国输油管遭污染一事

俄罗斯政府副总理德米特里·科扎克定于14日在首都莫斯科会晤白俄罗斯副总理伊戈尔·利亚申科，磋商“友谊”跨国输油管遭污染一事。

科扎克的发言人伊利亚·德佐胡斯11日告诉媒体记者，科扎克与利亚申科将磋商能源合作等事务，“‘友谊’管道（遭污染）显然是现在最迫切的事务之一”。

“友谊”管道的起点是俄罗斯乌斯季卢加港，经由白俄罗斯，北线通往德国和波兰，南线连接捷克、斯洛伐克和匈牙利。俄方4月底发现石油商把混有高浓度有机氯化物的原油输入“友谊”管道，污染管道，因而暂时关闭整条输油线路，5月底部分恢复输油。

作为中转站的白俄罗斯蒙受巨大损失。白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科希望俄方给予赔偿。

白俄罗斯国家石油化工总公司11日披露，白方5月31日向俄罗斯能源部送交损失评估初步报告，迄今没有完成对损失的完整评估。这一国有能源企业同时说，76万吨遭污染的原油迄今仍在白俄罗斯境内。

白俄罗斯国家石油化工总公司9日发布一份声明，说至少45万吨遭污染的原油已经运回俄罗斯，符合白俄罗斯“国家标准”的“干净”原油已经从俄方运至白方。

声明预期，7月上旬能够将全部遭污染原油抽出输油管道，8月中旬完成对管道的清理。

路透社报道，石油商经常用氯化物提高产量，原本应将原油与氯化物分离后再送炼油厂，以免腐蚀机器设备。俄罗斯石油管道运输公司总裁尼古拉·托卡列夫4月30日告诉俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，某些私营企业“明知故犯”，把没有分离氯化物的原油输入管道。俄方已逮捕多名涉事人员。

俄罗斯石油管道运输公司11日告诉俄罗斯国际文传电讯社记者，子公司“俄罗斯石油管道运输—友谊”的4名雇员因涉嫌“破坏输油管道”接受调查；另有6人因涉嫌“污染原油”接受调查。

俄罗斯媒体以业内人士为消息源报道，白俄罗斯和欧洲石油商可能向俄罗斯出口商索赔，俄方出口商会向俄罗斯石油管道运输公司追责。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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