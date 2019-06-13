报告称退休民众很难靠年金生活 日本政府不认可

日本政府11日拒绝接受金融厅报告所下结论，即部分民众退休后所获年金不足以支付全部生活所需。

金融厅一个工作组3日发布报告，以一对退休后没有职业的夫妻为例，测算他们如果仅靠年金生活，每月费用缺口超过5万日元（约合3195元人民币）；按照他们退休后生活30年推算，缺口达2000万日元（128万元人民币）。

这份报告触发热议，年金制度受到质疑，执政联盟承受来自在野党的压力。

副首相兼财政大臣麻生太郎11日说，报告的表述“极为不妥”，产生“巨大忧虑和误解”，“与政府一贯的政策立场背道而驰”，他“不会接受它作为正式报告”。

内阁官房长官菅义伟在记者会上表达相同立场。

按照麻生的说法，年金只是从某种程度支持退休生活所需，且老年人的寿命各不相同，而报告的计算方式过于简单，导致误解。

菅义伟说，政府将“仔细解释（年金政策）立场”。共同社报道，菅义伟显然试图在7月国会参议院选举以前淡化报告引发的争议。

执政党自由民主党干事长二阶俊博11日说：“我们必须注意，不要在参议院选举前给我们党的候选人惹麻烦。”

共同社以多名消息人士为来源报道，金融厅打算大幅修改这份报告。（惠晓霜）【新华社专特稿】

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