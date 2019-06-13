首届非洲反腐论坛在埃及举行

首届非洲反腐论坛12日在埃及红海海滨城市沙姆沙伊赫开幕。来自约50个非洲国家和9个国际组织等的高级官员和代表参加论坛。

埃及总统塞西在开幕式上致辞说，腐败正在阻碍非洲国家经济发展，各国应联合起来，通过立法、司法、监察等多种手段加大反腐力度。

作为非洲联盟轮值主席，塞西强调，非洲大陆应坚定反腐决心、建立反腐协调机制，共同抵御在各个领域发生的腐败现象。他说，近年来埃及通过各种形式打击腐败，取得了一定成果。

在论坛开幕式上，部分非洲国家官员就如何加强对政府官员的管理、提升政府运作透明度等进行了发言。

此次论坛为期两天，与会者将围绕如何建立多国联合反腐机制、打击有组织犯罪、完善司法体系等进行讨论。（记者吴丹妮）

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