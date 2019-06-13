首届非洲反腐论坛在埃及举行

首届非洲反腐论坛12日在埃及红海海滨城市沙姆沙伊赫开幕。来自约50个非洲国家和9个国际组织等的高级官员和代表参加论坛。
埃及总统塞西在开幕式上致辞说，腐败正在阻碍非洲国家经济发展，各国应联合起来，通过立法、司法、监察等多种手段加大反腐力度。
作为非洲联盟轮值主席，塞西强调，非洲大陆应坚定反腐决心、建立反腐协调机制，共同抵御在各个领域发生的腐败现象。他说，近年来埃及通过各种形式打击腐败，取得了一定成果。
在论坛开幕式上，部分非洲国家官员就如何加强对政府官员的管理、提升政府运作透明度等进行了发言。
此次论坛为期两天，与会者将围绕如何建立多国联合反腐机制、打击有组织犯罪、完善司法体系等进行讨论。（记者吴丹妮）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】