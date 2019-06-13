黎巴嫩军方截获一艘叙利亚难民偷渡船

黎巴嫩军方12日在黎附近海域截获一艘叙利亚难民偷渡船，扣押船上10名叙难民。
黎巴嫩军方在一份声明中说，这艘偷渡船从黎北部城市的黎波里附近出发，在驶离海岸约6.5公里后被拦截，船上10名叙利亚难民均为成年男性。
声明说，军方正对这一事件展开调查。
近期以来，黎巴嫩附近海域发生多起难民偷渡事件。5月13日，一艘载有8名叙利亚难民的偷渡船在黎巴嫩北部城镇舍卡附近的地中海海域沉没，造成5人丧生。（记者李良勇）
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