安倍说日本愿为缓解中东地区紧张局势发挥作用

日本首相安倍晋三12日在访问伊朗时表示，日本愿为缓解中东地区紧张局势发挥作用。

安倍12日抵达德黑兰对伊朗进行正式访问，成为伊朗伊斯兰革命后首位访问伊朗的日本首相。当天，安倍与伊朗总统鲁哈尼举行会谈。

安倍在会谈后的联合记者会上说，中东地区的和平与安宁对世界至关重要，日本愿为缓解地区紧张局势发挥作用。伊朗是地区重要国家，应当继续在维护地区稳定、避免冲突方面发挥“建设性作用”。

安倍还说，日本对伊朗与国际原子能机构的合作表示欢迎，希望伊朗能继续执行伊核协议。

鲁哈尼表示，伊朗希望继续维护伊核协议。伊朗希望与日本在和平利用核能方面开展合作。他说，日本有意继续与伊朗进行石油贸易，这将进一步深化两国关系。

对于伊朗与美国关系，鲁哈尼表示，伊朗不想发起战争，但若遭受军事侵略，伊朗一定会奋起反击。

美国去年5月宣布单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启一系列对伊朗制裁措施。近段时间，美国不断加大对伊朗的压力，包括将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织、不再延长对部分国家和地区进口伊朗石油的豁免、制裁伊朗矿产行业并向中东地区增兵等。（记者马骁 穆东）

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