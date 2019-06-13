美“猎鹰9”火箭成功发射3颗加拿大地球观测卫星

美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭12日将3颗加拿大地球观测卫星发射至目标轨道。随后，火箭第一级成功实现陆地回收。

视频直播画面显示，当地时间12日7时17分（北京时间12日22时17分），在一片浓雾中，“猎鹰9”火箭从美国加利福尼亚州范登堡空军基地发射升空。约2分钟后，火箭一二级成功分离。随后，火箭第一级在范登堡空军基地着陆区成功回收。

火箭发射约1小时后，3颗卫星在目标轨道成功部署。

据美国太空探索技术公司介绍，此次发射前，“猎鹰9”火箭第一级已成功实现14次陆地回收和26次海上回收。

传统火箭都是一次性使用，回收火箭第一级旨在使运载火箭可重复使用，降低发射成本。

据加拿大航天局介绍，本次发射的3颗卫星是加拿大最新一代配备先进雷达装置的地球观测卫星，将为加拿大的灾害管理、生态系统监测、海上监控等提供数据。

美国太空探索技术公司由硅谷企业家埃隆·马斯克于2002年创建，是美国商业航天的代表性企业。（记者谭晶晶）

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)