也门胡塞武装称将向沙特机场发动更多攻击

萨那消息：也门胡塞武装12日称，将在近日向沙特阿拉伯境内的机场发动更多攻击。
胡塞武装部队发言人叶海亚·萨里阿当天通过控制的马西拉电视台说，该武装当天早些时候对沙特机场的攻击是对“沙特领导的多国联军持续空袭和全面封锁也门的回应”“也门人民有权保卫自己，未来几天将会有更大的行动”。
胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆当天在社交媒体上说，该武装对沙特机场的攻击将会持续下去，“直到沙特领导的多国联军结束战争，解除对萨那国际机场的空中封锁”。
沙特阿拉伯领导的多国联军发言人图尔基12日说，沙特西南部阿西尔省艾卜哈市国际机场当天被也门胡塞武装发射的一枚发射物击中，导致26人受伤。
胡塞武装5月19日曾声称，要对沙特和阿联酋的300个军事目标进行打击。
2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领也门南部地区，迫使也门总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动打击胡塞武装。此后，胡塞武装不时向沙特境内发射导弹。（记者聂云鹏 王薇）
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