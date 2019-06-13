美墨谈判有密约？萨尔瓦多不满中美洲国家当筹码

墨西哥高级官员11日坚称，就墨方承诺为阻遏中美洲非法移民取道墨西哥入境美国而采取措施，美墨之间没有“秘密约定”。

双方当天披露的信息显示，墨方最初45天行动成效如何，美方说了算。假如美方不满，墨方需要在下一个45天内采取更多举措。

美国以加征关税为威胁，迫使墨西哥让步。萨尔瓦多不满中美洲国家成为美墨谈判的“筹码”。

【两个“45天”】

美国总统唐纳德·特朗普11日接受媒体采访。记者追问美墨7日协议是否包含有别于以往承诺的“实质性”内容，特朗普挥动一份据他说是协议文本的文件，对墨方“配合”表示满意：“墨西哥在边境方面的工作做得很好，确实在帮我们的忙。他们非常尽力，我们合作非常顺利，关系良好。”

自签署协议以来，特朗普一再暗示，墨方承诺做的事比已经公开的协议内容多。

记者拍摄的特朗普手中文件显示，墨方承诺，假设自协议签署之日起45天后美方“自由裁量”认定墨方初期举措不见效，“墨西哥政府将采取国内法允许范围内一切必要举措落实协议”。

文件条款给予墨方另一个45天期限实现上述承诺，但不清楚墨方将采取哪些“必要举措”。

按照先前公开的协议内容，墨方“初期举措”包括增派6000名国民警卫队人员巡防墨西哥南部边境，容留更多等候美方审批庇护申请的过境移民。

媒体先前报道，美方希望墨方接受“安全第三国”协议，即想取道墨西哥领土进入美国的移民必须向墨方、而不是美方提出庇护申请。墨方不予同意。

【坚称无“秘密”】

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德11日在首都墨西哥城一场记者会上同样展示一份文件。那是他打算向国会参议院递交的美墨磋商结果简报，共9页。

埃布拉德重申，协议绝对没有任何“秘密”附加条款，“全部内容都在这份报告里面”。

特朗普威胁对墨西哥所有输美商品征收5%关税后，埃布拉德率领墨方谈判团前往美国首都华盛顿，与美方磋商。

埃布拉德打算送交国会的简报显示，双方讨论了一个“可能达成”的方案：移民先抵达哪一个国家，就由这一国家处理庇护申请。

报告确认“另加45天确保协议执行”的条款。至于“两个45天以后美国政府仍不满意怎么办”，埃布拉德没有直接回应，只是强调“墨方不会违约”。

他说，墨方将从12日起向南部边境派遣国民警卫队。

墨西哥政府认为，如果希望从根本上阻遏移民潮，不能光靠加强边境管控，必须保护移民权利、资助中美洲国家的基础设施建设和经济发展项目。

【不满成“筹码”】

美国政府一边加紧施压墨西哥，一边在与墨西哥接壤的西南边境加强管控，今年5月拘留非法越境人员14.4万，比4月增加32%，其中8.9万人携家带口。这些非法移民大部分来自墨西哥以南的中美洲国家萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯。

萨尔瓦多副总统费利克斯·乌略亚11日说，墨美就阻遏移民潮谈判，却把当事方中美洲国家排除在外，只把后者当成谈判筹码。

乌略亚参加一场公众活动时说，墨西哥政府面对美方威胁发起“贸易战”，被迫作出让步，没有考虑萨尔瓦多的立场。“墨西哥只（与美国）作双边谈判，却暗示中美洲也有干系。我们实际充当了这一系列谈判中的筹码。”

特朗普11日所示文件包含推动“地区分担”处理难民资格申请的方案。美国副总统迈克·彭斯曾建议危地马拉接收来自萨尔瓦多等邻国的申请庇护人员。（沈敏）（新华社专特稿）

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