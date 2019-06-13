南非中国纺织精品展览会推动中国南非纺织业合作

第四届中国纺织精品展览会（南非）暨南非国际纺织服饰及鞋类展览会12日在开普敦国际会展中心开幕。

中国驻开普敦总领事林静在开幕式上致辞说，经贸关系是中国南非关系的压舱石。近年来，两国务实合作扎实推进，经贸合作呈现稳中向好、稳中有进态势。南非中国纺织精品展自2016年首次办展以来，规模不断扩大，已成为中国纺织服装企业走出国门的重要平台。

中国纺织工业联合会副会长、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会常务副会长徐迎新说，此次近150家参展商带来的不仅是中国产品和技术，更带来了对两国产业间交流合作、彼此互通的美好愿景。

本次展会由中国纺织工业联合会主办，中国贸促会纺织行业分会、法兰克福展览（南非）有限公司等共同承办。

据介绍，今年中国纺织精品展览会（南非）与南非国际纺织服饰及鞋类展览会和非洲展览会实现了三展同期举办，共同为南部非洲带来专业的纺织服装供应链盛会，这对提高南部非洲的纺织服装业工业化水平和中国南非两国行业间的产能合作具有重要意义。（记者高原）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)