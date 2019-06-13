鲁哈尼：对所有国家都不会首先发动战争，但会对任何侵略进行毁灭性打击

人民网讯 伊朗总统鲁哈尼强调，我们绝不会首先对包括美国在内的所有国家发动战争，但会对任何侵略进行毁灭性打击。这是鲁哈尼在与到访的日本首相安倍举行的联合记者会上表示这一立场的。

伊朗《和谐报》报道说，日本首相安倍12日开始对伊朗进行为期2天的正式访问，伊朗总统鲁哈尼当天与安倍会谈后联合举行了记者会。鲁哈尼在记者会上指出，双方在会谈中谈到了本地区紧张局势问题，局势紧张的根源是美国对伊朗人民发动的经济战，一旦这场战争结束，人们就会看到本地区甚至全世界将发生极为积极的变化。

报道称，鲁哈尼特别指出，中东地区的稳定和安全不仅对伊朗而且对所有人都有利，伊朗绝不会首先对包括美国在内的所有国家发动战争，但对任何侵略会进行毁灭性打击。

安倍在记者会上表示，必须制止本地区可能发生的任何军事冲突，日本将竭尽全力缓和该地区的紧张局势。安倍还强调，中东地区对全球都极为重要，必须不惜任何代价遏制该地区紧张局势加剧，日本随时准备在这方面做出最大努力。（安国章）

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