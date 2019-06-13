章莹颖案进行开庭陈词 辩方称克里斯滕森杀了人

中国访问学者章莹颖被绑架致死案12日上午9时在美国伊利诺伊州皮奥里亚联邦法庭进行开案陈词。辩护律师当庭指出，被告克里斯滕森承认杀害了章莹颖。

在检方45分钟的陈述后，辩方律师约翰·塔瑟夫(Geroge Taseff)开始陈述案件。他开篇即指出，“克里斯滕森要为章莹颖的死负责”，“克里斯滕森承认杀害了章莹颖”。

案发至今两年来，被告一直拒不认罪。如今突然改口。辩方在陈词中表示，主要目的是希望免除被告的死刑。他向陪审团解释道，克里斯滕森因婚姻受挫，于2015年至2017年间频受酒精、药物问题的困扰，并曾寻求校园心理咨询辅导。

据伊利诺伊州媒体《新闻公报》报道，美国联邦助理检察官尤金·米勒(Eugene Miller)代表检方在开案陈词中详述了章莹颖的遭遇：“他绑架了她，他谋杀了她，他掩盖了他的罪行”。

米勒指出，案发当日，被告克里斯滕森假扮成卧底警官，说服章莹颖上车，并将其绑架回公寓，对其进行强暴。随后，他在浴缸中刺伤了章莹颖，接着使用棒球棍打破其头部，掐其喉管约10分钟，令其窒息，再对其实施斩首，最后弃尸他处。整个过程中，章莹颖不断反抗、挣扎，试图逃命。

他指出，目前，遗骸丢弃的地点尚不明确。弃尸后，被告彻底清理了公寓与车辆，以掩盖其罪行。不过，调查人员在被告的床垫、床板、墙面、地毯下方和棒球棍上找到了血点。经DNA血样测试，与章莹颖相匹配。

值得注意的是，作为定罪阶段的开场，开案陈词中，控辩双方当日还列出了计划出示的证据。

辩方对检方的一些证据提出了异议。其中包括一份秘密录音：克里斯滕森说章莹颖是其杀害的第13人。辩方律师称，这是被告喝酒时说的话。辩方指出，美国联邦调查局(FBI)目前未发现任何证据可以证明克里斯滕森对其他人的死负有责任。

检方表示，克里斯滕森将自己与连环杀手泰德·邦迪相提并论，并在调查人员未能找到章的遗骸后，向其女友吹嘘“我对此非常擅长”。

据伊利诺伊州媒体WTTW网站报道，当日，第一批证人出庭作证。章莹颖的男友侯霄霖作为证人于庭上表示，得知章莹颖失踪后，他同女友的家人到美国寻求帮助。“我们一直在寻找她”，“我们永远不会放弃希望，我们会找到她”。

当日，章莹颖的家人通过翻译的帮助在法庭上听取了这些陈述。被告克里斯滕森全程无表情变化。(完)

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