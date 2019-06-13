联合国报告：全球外国直接投资连降三年

联合国贸易和发展会议12日发布《2019年世界投资报告》，指出2018年全球外国直接投资(FDI)同比下降13%，降至1.3万亿美元，标志全球FDI连续第三年下降。

报告称，2018年欧洲的FDI流入量降幅最大，为27%。报告分析认为，很大一部分原因是美国2017年实施的税改，这促使美国跨国企业在2018年前两个季度将大量海外收益汇回。此外，部分主要外资吸收国特别是发达国家加強了外资项目审查政策，也减少了外资流入。

报告显示，美国是2018年最大的外资流入国，流入量达2520亿美元；其次是中国，流入量为1390亿美元；中国香港及新加坡分别排名第三和第四。

报告指出，2018年全球前20大外资流入目的地中，半数为发展中及转型经济体，发展中经济体吸收全球FDI的比重升至54%，创历史新高。其中亚洲2018年吸收了全球39%的外国直接投资；2018年流入非洲的FDI增长了11%。

2018年对外投资方面，日本对外投资额全球居首，为1430亿美元；第二位是中国，1300亿美元；法国1020亿美元，位居第三；中国香港以850亿美元列第四。美国跨国公司的大规模资金回流导致美国未能进入全球20大对外投资经济体名单。发达经济体对外投资大幅下降40%，发展中经济体对外投资下降了10%。

报告认为，2019年美国税改对美国跨国企业汇回收益的影响将逐渐减弱，跨国公司对外投资也有明显增长，预计今年全球FDI下降的趋势将得到逆转。但受保护主义以及地缘政治因素影响，全球FDI不会大幅反弹，预计增幅约10%，总额1.5万亿美元左右，仍低于过去10年的平均水平。(完)

(责编：刘叶婷、贾文婷)