文在寅：希望在特朗普访韩前实现韩朝领导人再次会晤

正在挪威访问的韩国总统文在寅12日表示，希望能在美国总统特朗普本月底访问韩国之前实现韩朝领导人再次会晤。

6月12日，在挪威首都奥斯陆，韩国总统文在寅在奥斯陆大学参加“奥斯陆论坛”活动并发表演讲。 正在挪威访问的韩国总统文在寅12日表示，希望能在美国总统特朗普本月底访问韩国之前实现韩朝领导人再次会晤。 新华社记者 梁有昶 摄

文在寅当天在奥斯陆大学参加“奥斯陆论坛”活动并发表演讲。他在演讲后的问答环节说，他愿随时与朝鲜国务委员会委员长金正恩举行会晤，具体时机可由朝方决定，如果可能，希望能在特朗普本月底访问韩国之前。

文在寅同时呼吁金正恩和特朗普早日再次会晤，以维持双方的对话势头。

2018年4月27日，文在寅和金正恩在板门店会晤并签署《板门店宣言》，宣布双方将为实现朝鲜半岛无核化和停和机制转换而努力。同年9月19日，两人在平壤签署《9月平壤共同宣言》，就早日推动半岛无核化进程、加强南北交流与合作、努力把朝鲜半岛建成永久和平地带等达成一致。（记者梁有昶 张淑惠）

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