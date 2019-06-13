金大中遗孀李姬镐逝世 金正恩致唁电送花圈

韩国前总统金大中遗孀李姬镐日前去世。韩国统一部12日称，朝鲜最高领导人金正恩对于李姬镐逝世向韩方致唁电并送花圈。

韩国统一部当晚向媒体公布消息称，韩国时间当天17时左右，朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正，在板门店朝方一侧统一阁向韩方转交了唁电和花圈。根据韩方提供的影像资料，花圈为黄白色，黑色的挽联标有金正恩的名字。

当天，韩国总统府青瓦台国家安保室室长郑义溶、统一部次官徐虎等人到场与金与正见面，双方会面约15分钟。

郑义溶在返回韩方一侧后向媒体介绍称，金与正表示李姬镐为民族合作做出贡献，希望韩朝继续秉承她的精神开展合作。郑义溶称，已请金与正向金正恩转达谢意，并对朝鲜未派吊唁团表示遗憾。

李姬镐生前致力于女权运动，积极支持改善韩朝关系，曾多次访问朝鲜。2000年，她曾随时任韩国总统金大中访问朝鲜平壤，获时任朝鲜最高领导人金正日接见。(记者 曾鼐)

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