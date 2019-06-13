金大中遗孀李姬镐逝世 金正恩致唁电送花圈

韩国前总统金大中遗孀李姬镐日前去世。韩国统一部12日称，朝鲜最高领导人金正恩对于李姬镐逝世向韩方致唁电并送花圈。
韩国统一部当晚向媒体公布消息称，韩国时间当天17时左右，朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正，在板门店朝方一侧统一阁向韩方转交了唁电和花圈。根据韩方提供的影像资料，花圈为黄白色，黑色的挽联标有金正恩的名字。
当天，韩国总统府青瓦台国家安保室室长郑义溶、统一部次官徐虎等人到场与金与正见面，双方会面约15分钟。
郑义溶在返回韩方一侧后向媒体介绍称，金与正表示李姬镐为民族合作做出贡献，希望韩朝继续秉承她的精神开展合作。郑义溶称，已请金与正向金正恩转达谢意，并对朝鲜未派吊唁团表示遗憾。
李姬镐生前致力于女权运动，积极支持改善韩朝关系，曾多次访问朝鲜。2000年，她曾随时任韩国总统金大中访问朝鲜平壤，获时任朝鲜最高领导人金正日接见。(记者 曾鼐)
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】