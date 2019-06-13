中国代表呼吁为寻找武装冲突中失踪人员提供建设性帮助

人民网联合国6月11日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表马朝旭11日呼吁，国际社会应在尊重国家主权基础上，为当事国寻找武装冲突中失踪人员积极提供建设性帮助。

联合国安理会当日召开武装冲突中失踪人员问题公开会，首次就武装冲突中失踪人员问题一致通过第2474号决议。“这充分体现了安理会对该问题的高度重视和对国际人道法的坚定维护，对有效解决武装冲突中失踪人员问题有重要意义。” 马朝旭说，中方对此表示欢迎，并对决议草案参加了共提。

他表示，几十年前，《日内瓦公约》及其附加议定书对武装冲突中失踪人员问题作出明确规定。令人遗憾的是，长期以来该问题没有得到充分重视，更没有得到有效解决。近年来，武装冲突造成的失踪人员数量持续增加。在这些触目惊心的数字背后，我们看到一个又一个忍受无尽痛苦的家庭，他们有权得知失踪亲人的下落。

他指出，彻底解决武装冲突中失踪人员问题必须消除武装冲突的根源。安理会应切实履行维护国际和平与安全的首要职责，大力推动通过对话协商和政治谈判化解分歧，预防冲突发生，和平解决争端，减少武装冲突。要坚决摒弃文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，构建不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，共同构建人类命运共同体。

他表示，根据《日内瓦公约》，包括当事国在内的冲突各方均应承担寻找武装冲突中失踪人员的责任，并有义务向其家人澄清下落，帮助离散家庭重聚。其中，当事国政府承担首要责任，其作用不可替代。在冲突不可避免的情况下，各方应在条件允许时，尽快采取有效措施，预防和减少人员失踪。应对战俘等有关人员信息进行登记，尽力搜寻失踪人员，并同其家属建立信息分享与沟通渠道。对武装冲突造成大量人员失踪情况，应根据国内法和有关国际法进行调查和追责，并充分尊重当事国司法主权。

马朝旭说，国际社会应在尊重国家主权基础上，为当事国积极提供建设性帮助。应加强信息沟通和经验分享，在法医鉴定、探地雷达、卫星定位等有关科学技术领域帮助当事国加强能力建设，有针对性地应对武装冲突中失踪人员问题。在这方面，中方高度赞赏红十字国际委员会多年来秉承中立、公正、独立的原则，为解决有关问题发挥重要积极作用。希望人道机构能本着人道主义和专业精神，为减轻武装冲突人道影响、寻找失踪人员下落发挥建设性作用。

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