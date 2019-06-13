中日友好交流故事会在大阪举行

人民网大阪6月13日电（记者刘军国）6月12日，由广州市人民政府新闻办公室主办、以“新时代新视角，共进发展新格局”为主题的中日友好交流故事会在大阪举行。广州各行业代表和日本友好人士回顾了中日友好交流的动人佳话，展望中日关系的美好未来。

中国驻大阪总领事李天然在开幕致辞中表示，当前，中日关系重回正轨，中日和平、友好、合作事业实现再起航，也为两国各领域合作发展提供了更多新机遇。广东是中国第一经济大省，正在建设的粤港澳大湾区，与日本开展互利合作具有较大空间。期待抓住中日关系改善发展的宝贵机遇，从地方做起，从民间出发，践行中日合作新理念，推动中日地方交流取得新成就。

“德不孤，必有邻。”只要中日两国人民真诚友好、以德为邻，就一定能实现世代友好。1979年5月，广州市与日本福冈市结好，成为我国华南地区首对国际友好城市，正式拉开广州国际友城工作序幕。曾担任日方翻译工作的千叶由纪子分享了自己与广州市40多年的缘分。数十年间，千叶由纪子无数次往返两地。在千叶由纪子看来，广州正以自信的姿态广结善缘，拓宽全球“朋友圈”，不断在国际舞台上展现独特魅力。各项社会保障制度和措施日益完善，广州市民的生活物质水平稳步提升，精神层面也在不断丰富。

“举办讲述中日友好交流动人事迹的故事会，让更多日本民众对中日世代友好抱有更大信心，具有特殊意义。”曾与中国合作出品《妖猫传》的日本角川集团海外事业局局长垣贯真和分享了与中国的点点滴滴。垣贯真和表示，希望以本次活动为契机，继续加强与中国出版界、媒体及友好团体合作，制作更多为两国人民所喜爱的文化产品，为中日文化交流作出更大贡献。

国之交在于民相亲。多年来，有志于中日友好的两国各界有识之士发扬传统，秉持信念，为促进两国各领域交流合作做出贡献。故事会上，广州本田成立时的首任总经理门胁轰二与广汽集团常务副总经理吴松进行了一场中日之间的特殊对话。门胁轰二通过视频介绍称，本田与广汽合资合作成功的秘诀在于，双方深知文化差异带来的思考方式的不同，因此坦诚的讨论很有必要。

中日经济互补性很强，在新一轮科技与产业革命浪潮中，拓展节能环保、科技创新、高端制造、财政金融、共享经济、医疗养老等多领域务实合作有着广阔前景。唯品会副总裁黄红英讲述了她致力翻开中日友好“电商篇”。作为中国知名的特卖电商平台，唯品会与日本企业有着非常深入的合作关系，仅仅去年，唯品会累积上架超千款的日本品牌商品，累积销售额超十亿元人民币。中日之间的手游同样实现了产业互补合作。3年前，由网易自主研发的现象级手游《阴阳师》刚刚上线就广受欢迎。故事会上，来自广州的网易游戏《阴阳师》策划人郑涛，解密了这个中日文化交融产品背后开发的点点滴滴。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。在故事会上，中国国家一级演员欧凯明现场演唱了粤剧选段，杂技表演艺术家吴正丹和魏葆华展现了独具特色的“肩上芭蕾”。日本传统艺术三味线演奏艺术家、太鼓演员也演出了日本特色节目。现场中日两国250余名嘉宾享受了一场精彩的中日艺术盛宴。

值得一提的是，在中日友好交流故事会上，广东省出版集团与日本角川集团签署有关合作协议，广东广播电视台、南方卫视则进行了落地日本签约仪式，《中国梦·广东故事丛书》日文版新书也在现场揭幕。

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