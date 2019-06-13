促进中巴经贸发展座谈会在里约举行

人民网里约热内卢6月12日电（记者 朱东君）6月11日，促进中巴经贸发展座谈会在巴西里约举行，中国国际商会浙江商会代表团、中国食品土畜进出口商会，以及巴西华人文化交流协会等里约多家侨团的代表参与座谈。

中国驻里约总领馆双边处参赞徐元胜在会上介绍了中巴两国在农业领域的合作现状。他表示，两国农业合作历史很长，双方通过贸易互通有无，互利共赢，未来两国也有广阔的合作前景。

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会会长陈宗尧介绍了浙江近年来的经济发展情况。他认为，浙江与巴西的贸易有很大发展空间，他邀请侨胞到浙江了解产业发展现状，为浙江产品进入巴西市场创造契机。

本次活动由巴西华人文化交流协会主办。协会主席程普表示，随着知识经济时代的到来，文化日益成为经济发展的重要引擎，文化贸易也日益受到重视，文协将在此领域发挥更为重要的作用。

其他侨团代表也在座谈会上就中巴经贸议题发表看法。

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