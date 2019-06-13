揭开文明对话的舞台“秘密”

五国演员共同表演

演出剧照

铃木忠志导演演出后谢幕

大幕开启，一位衣衫褴褛的老人坐在轮椅上，被护士缓缓推上舞台，随着回忆闸门的打开，他进入了李尔王的世界——日前，由享誉世界剧坛的戏剧导演铃木忠志执导，日本、中国、韩国、俄罗斯、美国5个国家的演员以母语演出的话剧《李尔王》，在中国国家大剧院上演。

作为莎士比亚经典悲剧作品，《李尔王》为世界范围内的读者和观众所熟知。铃木忠志此次打破文化和语言隔膜，走出纯粹的西方语境，极为大胆地使用不同国家的演员、语言、服饰、音乐来演绎，并将故事移植到现代社会，反映老龄化趋势下的社会现实，引发关注。

“李尔王”住进疗养院

在铃木忠志的改编下，话剧《李尔王》描述的是一位被送到疗养院疯掉的老人，从同样疯癫的年老护士那里听到《李尔王》的故事，回想起自己的一生有如李尔王般被亲人背叛、家庭毁灭、精神崩溃的境遇。通过现实与幻想的穿插，话剧在忠于原著的基础上，增加了对现实的指向。

之所以要进行这样的改编，铃木忠志指出自己希望借助这个故事，反映社会日益趋向老龄化后产生的问题。在日本、美国，包括中国，现在大部分年轻人都前往大城市工作，逐渐忽略在小城市生活的老人。这些老人最后只好独居，甚至被逼送往老人护理中心。

话剧《李尔王》里出现在疗养院的老人，代表的正是那些独居在小城市里的老人。他们疯癫的精神状态，夸张化呈现了没有亲人照理下的老人独立生活的面貌。剧中，铃木忠志特意把护士这个角色也塑造成一个疯疯癫癫的老年人，不但想揭露一些疗养院的不负责任，也想表现劳动人口年龄正趋向老年化这一现实问题。

五国语言交相使用

在世界舞台上，莎士比亚戏剧以及大部分戏剧多以英语或当地语言演出，但此次铃木忠志的《李尔王》极为罕见地让日、中、韩、俄、美5国演员使用各自的母语进行表演。

这几乎是不可能完成的任务，但铃木忠志做到了。很多人对此表示惊讶，问他是怎么做到的。铃木忠志表示：“我们看足球赛时会发现，一支足球队虽然有很多来自不同国家、不同民族、语言不一的球员，但他们能合作去踢好每场球赛。乐团也一样，很多不同国籍的成员能够合力演奏同样的乐谱。为什么球赛和音乐会观众能看得懂、听得懂？是因为体育、音乐有统一的规则。舞台剧也可以有一套规则作为共同语言给来自世界各地的演员参考。”

铃木忠志给自己的舞台建立了一套规则，这套规则就是“铃木训练法”。在“铃木训练法”下，每个演员接受包括身体、重心、呼吸、能量、信念等方面的基础训练。在此基础上，演员们必须对剧本滚瓜烂熟，即使其他演员用不同的语言读出对白，他们也能互相了解对方的意思，从而产生更为紧密的交流，形成高度的统一。

“看剧之前我曾担心使用5国语言会不会影响演员的表演，但从现场效果看，他们十分默契。”有观众在看完剧后表示。

对原本就了解莎士比亚《李尔王》的观众而言，,5国语言版《李尔王》在理解上不会有什么困难。对不熟悉原著的观众来说，即使不能完全理解台词的意思，靠演员在舞台上精湛的形体动作和到位的表情，再配合实时字幕，也不难投入到故事的发展中去。

情感是相通的

5国语言版《李尔王》是铃木忠志创作世界性戏剧的又一次尝试。

“无论哪种文化背景，大家的情感都是相通的。我们没有严格区别所谓东西方的表演方式。”此次在剧中饰演伯爵葛洛斯特儿子爱德伽的中国演员田冲，在铃木忠志的作品中出演过多个角色，对铃木忠志的戏剧观十分认同。

在铃木忠志的舞台上，不只是语言，服饰、音乐等也呈现出不同国家、不同民族的特色。“每个民族都有自己优秀的传统文化。如何将自己拥有的文化变成全世界的财富，才是艺术家的使命。”

人们看毕加索的画时不会说这是西班牙的画，听贝多芬的音乐时不会说这是德国的音乐。铃木忠志希望观众在看他的剧时，不会说这是日本的戏剧或者中国的戏剧、美国的戏剧、韩国的戏剧，而是世界的戏剧。

铃木忠志反对文明冲突论，提倡不同文明的对话和融合。“每个国家有各自的独特性，语言、习惯、服饰不尽相同，若只懂得强调自己才是正确，便会引发国家和民族之间的冲突。”他以美国本土为例，来自不同州的人总是坚持自己的州是正确，因此经常产生冲突。“从全人类的角度看，文明之间要互相欣赏、互相了解，才能共融发展，而不同文明的对话，需要建立和遵循一个共同的规则。”铃木忠志说。

（本文图片由国家大剧院提供）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)