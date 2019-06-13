青岛国企参加2019中欧企业家峰会

本报电 当地时间6月10日，由青岛市国资委牵头组织，国信集团、华通集团、海检集团、青岛港集团、西海岸发展集团等市属企业组成的青岛市企业家代表团，参加了在英国伦敦举办的第十届中欧企业家峰会。峰会上举行了青岛市国有企业“双招双引”专项活动，青岛市国资委主任马卫刚向与会嘉宾和中外企业家代表推介青岛，重点介绍青岛市国有企业改革发展和混改招商有关情况，同时发布了青岛市属企业招商项目书，涉及项目50余个。

会上，海检集团与英国劳氏船级社签署战略合作协议，在建设海上综合试验场、开展实验室检测结果互认等方面开展合作；华通集团与英国某石墨烯产业公司签署合作备忘录，合作推进石墨烯产业化进程；青岛市市南区政府与峰会组委会签署框架协议，拟将中欧企业家峰会有关活动引进青岛，建设国际经贸合作交流高端平台。峰会期间，青岛企业家代表团还分别与英中贸易协会、毕马威英国中英业务部等机构进行了对接交流。

据悉，中欧企业家峰会由中外企业家联合会主办，汇聚中国及海外商业精英、国家政要、意见领袖，旨在推动中外企业家互联互通、分享真知灼见、达成共识并最终建立共赢合作伙伴关系。

（李国生）

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