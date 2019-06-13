青岛健康产业合作项目签约

本报电 6月11日下午，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会“青岛健康产业合作项目签约仪式”在青岛西海岸中铁青岛世界博览城会议中心举行。会上共签署25项合作协议，包括17个产业投资项目、5个战略合作项目、3个技术合作项目，涉及高端医疗服务、生物医药、医疗器械、康养保健、中医药等多个领域。
会上，美国RUSK康复医学研究院与青岛市市立医院、中国铁建股份有限公司中原区域总部与崂山区政府、默沙东（中国）投资有限公司与平安医疗健康管理股份有限公司、瑞士健康中心与交运东海（青岛）建设发展有限公司、美国瑞利生物有限责任公司与城阳区政府、英豪集团与西海岸新区管委、中国科学院文献情报中心与中国科学院青岛生物能源与工程研究所、美国杜克大学与青岛市市立医院等合作项目举行了集中签约，合作领域涵盖医疗机构合作共建、医疗健康管理、医疗康复、医用材料开发合作等。
据介绍，青岛健康产业合作项目签约仪式是博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会的重要板块，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会期间，众多健康产业相关企业、发明人和机构展示了新产品、新技术、新方案和新模式，就健康产业的发展进行了广泛的交流，搭建起了大健康领域政、学、商、研之间的合作交流平台，促进了多领域合作交流。
（宋晓华 杨 瑶）
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