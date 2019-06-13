青岛风光

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青岛中德生态园

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青岛与以色列、德国虽相距千里，却因良好的地方经贸文化交流而联系紧密。

6月2日—7日，青岛市派出代表团先后来到以色列、德国，举办交流会、推介会、商务对话会等活动，广泛接触当地政界、科技、工商企业界人士，推进与两国地方友好交流和务实合作，取得丰硕出访成果。

双向互动 搭建交流平台

同为海滨城市的青岛与以色列特拉维夫，都有着美丽而宝贵的海岸线资源，同在海洋科技、港口航运、旅游等领域优势明显。这些相似点让两地朋友见面时，总有相契合的共同话题。

当地时间6月2日下午，“青岛—中以科技创新园合作交流会”在以色列特拉维夫拉开帷幕。双方相关政府机构、商协会，来自科技研发、装备制造、金融投资、医疗健康、商务服务等各领域200余名参会代表出席。

“以色列被誉为‘创新国度’，重视教育、科技和人才的引领，创新发展路径和成功经验对青岛很有借鉴意义。”山东省委常委、青岛市委书记王清宪在交流会上表示，希望以建设青岛—中以科技创新园为契机，把以色列科技和经验优势与中国市场和产能优势对接，深化科技、产业、经贸、人才交流等创新合作，共同打造中以全面创新合作新高地。

青岛的建议得到了积极回应。中国驻以色列大使詹永新表示，将积极推动青岛与以色列地方和企业之间的务实合作，助力青岛—中以科技创新园建设。以色列亚洲商会主席、以色列前驻华大使马腾专门发来视频，表示支持青岛—中以科技创新园建设。

作为熟识多年的老友，青岛与德国同样合作默契。在德国法兰克福，古老与现代，忙碌与安逸，两种截然不同的生活方式在此结合，让城市充满层次感，多彩而迷人；青岛也是一座历久弥新、丰富饱满、层次分明、色彩斑斓的“多面”城市，值得人们接近并长久驻留。

6月5日，在德国法兰克福举行的“青岛－德国旅游产业双向推介会”上，青岛市委秘书长祝华表示，中德两国友谊源远流长，经贸往来和人民之间的交往频繁。青岛十分重视与德国各城市在文化、旅游、经贸、教育等领域的双向交流与合作。

值得特别一提的是，德国曼海姆市前第一副市长、“青岛市荣誉市民”诺伯特·艾格以“我眼中的青岛”为主题，在推介会现场为青岛点赞。

次日，青岛市代表团在德国杜塞尔多夫再次感受到了德方友好合作的热情。

在“青岛遇见德国—商务对话会暨德国青岛周开幕”活动上，青岛提出今年下半年将举办青岛德国商务周”，德方当即表示全力支持。

中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳表示，“青岛与德国交流合作源远流长，是最具德国风情的中国城市。作为‘一带一路’倡议的重要节点城市之一以及中国首个新旧动能转换综合试验区的核心城市，青岛将给德国企业带来新的投资机遇和发展机会，创造更好的环境和条件。”

在德国汉堡，青岛将“青春之岛—中国青岛”城市主题图片展开到德国汉堡历史博物馆，通过图片诠释青岛的城市魅力和发展风貌，引来颇多关注。

产业对接 拉紧互惠纽带

科技引领城建设、国际航运贸易金融创新中心建设、国际时尚城建设……这些都是青岛为以积极融入中国的开放大局，打造中国长江以北地区国家纵深开放的新的重要战略支点而提出的城市发展目标。

以这些目标为出发点，通过紧凑的访问，与相关机构、企业进行优势产业对接，青岛与以色列和德国进一步拉紧互惠纽带，实现了合作共赢。

在以色列经济与产业部，青岛市代表团会见了以色列经济和产业部外贸管理总局副局长奥弗·弗雷尔，双方就推动青岛—中以科技创新园建设、加强港口和航运、经贸商务等领域合作交换了意见，达成了一系列共识。

借助此次随团出访机遇，地处胶州湾畔的青岛港，与两位好友的友谊再度升温。

6月2日，青岛港分别与以星航运签署战略合作备忘录、与海法港签署友好港协议。6月3日，青岛港专程赴海法拜访海法港和以星航运总部。

“友好港协议的签署是下一步合作共赢的新起点，希望共同努力加快‘把协议变成方案、把方案变成行动’。”海法港口公司董事长艾舍尔·阿莫尼、CEO门兹·佐特曼表示，双方就下一步在自动化码头技术应用、人员培训与交流等方面的合作达成共识。

应青岛邀请，艾舍尔·阿莫尼将率海法港高层代表团访问青岛港，推进两港具体合作事宜。

在以星航运总部，以星航运CEO艾力·克里克曼表示，本次签订战略合作协议为以星未来在青岛港的发展提供了更好的机遇，以星将从增加航线中转、开发内陆市场、拓展物流业务等方面与青岛港加强合作。

除了港口，科技创新、投资、时尚业也是青岛市代表团拜访的重点。

通过面对面的交流，以色列企业集团控股母公司量子太平洋集团将与青岛在科技创新园管理和项目开发方面开展合作，搭建双向投资平台；库克曼投资集团探讨在青岛举办“中以创新合作高峰论坛”，探讨合作成立中以发展基金；德国法兰克福证券交易所将进一步加深与青岛在金融领域的合作。越来越多的合作项目正在达成。

有着“中东的哈佛”之称的以色列希伯来大学，也表示支持青岛建设中以科技创新园项目。以色列希伯来大学将在创新园的合作框架下，推进与青岛建立机制化合作关系，与青岛加强在海洋科研、基因工程领域的合作，促进科技成果转化。另外，以色列最著名的死海护肤品牌AHAVA也有意在青岛设立AHAVA时尚中心。

成果丰硕 见证深厚友谊

青岛与以色列熟识已久。早在1997年，青岛就与以色列南部城市耐斯·兹奥纳市结为友好城市。

自2016年起，以色列特拉维夫市罗斯柴尔德大街22号成为以色列青岛工商中心所在地，成为青岛与以色列的地方经贸往来全新的合作平台。

2017年9月，青岛市与以色列商会联合会FICC签署了合作备忘录。据青岛市商务局局长赵士玉介绍，截至目前，以色列已在青岛累计投资物流、农业等多个项目。青岛的海信集团、海尔集团、中科英泰等公司也在以色列设立了创新中心、开展经贸合作。

近日，青岛市与以色列驻华使馆共同发起提议在青岛建设中以科技创新园。目前，青岛已形成中以科技创新园的初步建设方案，力争将“中以科技创新园”打造成为中以两国最具影响力的合作园区。

在此次出访中，青岛市商务局与以色列中国商会签署战略合作备忘录，包括支持中以科技创新园建设的合作备忘录和涉及投资、贸易、技术合作、基金合作等领域的一批合作项目集中签约。

坐落在青岛西海岸新区的中德生态园，被誉为“中德两国政府间生态领域灯塔式项目，是中德双边合作园区的典范”，是中德两国政府建设的首个可持续发展示范合作项目。

青岛市代表团此次出访，为中德生态园再添多个合作项目：在“青岛遇见德国—商务对话会暨德国青岛周开幕”现场，中德生态园完成9项目签约。其中，德国的百年家族企业、“隐形冠军”企业——德国克鲁普斯传动设备有限公司，将在中德生态园建立其在华的首个高端传动设备生产、研发和销售中心；欧洲最大的水处理公司倍世集团将在青岛投资设立其在中国的第一个工厂。

以青岛－德国旅游产业双向推介会为契机，青岛市文化和旅游局与德国汉莎旅游中心、中国国旅（青岛）国际旅行社和德国伊卡鲁斯旅行社、伟东集团和德国科技大本营分别签署合作备忘录。

青岛之所以选择在德国举办系列推荐活动，是基于青岛与德国近年来日益密切的经贸文化交流基础。据悉，德国是青岛在欧洲的第一大贸易伙伴，2018年青岛与德国贸易进出口总额23.7亿美元，其中出口15.1亿美元，列欧洲出口贸易伙伴第一位。同时，德国也是青岛第一大欧洲外资来源地，截至今年3月底，德国累计在青投资项目356个，投资额26亿美元。

目前，青岛正打造对德经贸合作“两个平台”。在境内，以中德生态园为主体，以“德国+”引进高端产业融入城市发展，以“+德国”助力国内企业转型升级。在境外，以德国青岛工商中心为主体，广泛收集合作信息，引进德国先进技术，吸引德国科研机构和顶级人才。同时，青岛提出要打造“德国双周”品牌，建立密切的双向高层交流互访平台，每年定期举办青岛中德经贸合作论坛，为双方企业搭建合作交流的平台。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)