为中吉民众搭起一座连心桥（商界传奇）

图为杨彩平（后排中）和吉尔吉斯斯坦儿童在一起。

（照片由杨彩平本人提供）

“我是一个地道的农村妇女，没多大文化。但是我有想法。要吃苦耐劳，要热爱自己的国家、自己的同胞，要互帮互助，这都是刻在我骨子里的东西。”来自浙江诸暨的杨彩平乡音浓郁，嗓音略有些嘶哑。质朴的话语娓娓道来她在吉尔吉斯斯坦经商20年的传奇故事，让人不禁感叹：这是怎样一名有勇有谋的女性！又是怎样一份侠肝义胆的胸怀！

市场上最早的灯光

1999年5月，一次偶然机会，为了追回一名客户的欠款，杨彩平来到吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，意外发现一片空白的市场。“那时，比什凯克几乎没有中国商人，市场前景不错。”杨彩平决定，干脆走出国门，把生意做得更远。

一个完全陌生的国家，语言不通，人脉全无，甚至还会面临当地同行的排挤，重重困难没有让杨彩平打退堂鼓。几个月后，她说服家人，带上货物，在比什凯克开设了第一个摊位。

“最早就是摆地摊。”初来乍到的艰辛让杨彩平至今记忆深刻。一个简易的露天摊位，没有任何遮盖，夏日的暴晒、冬天的寒冷都是“家常便饭”。

然而，骨子里的那股韧劲让杨彩平从未想过放弃。反之，从一开始，她便想尽办法要“打响广告”。

“怎样才能让客户注意到我？”杨彩平发现，客户通常很早就会赶到市场，等待店铺开张。“于是，别的店铺7点开张，我就5点开张，天没亮，我就打开手电照明。”偌大的空地上，早早亮起的这束灯光成功吸引了众多客户，杨彩平的袜子批发生意也做了起来。

2000年之后，随着赴吉尔吉斯斯坦发展的华商越来越多，杨彩平在将生意重心逐渐转向该国南部城市的同时，组织成立了吉尔吉斯斯坦南方华商商会，并担任会长。“我的想法很简单，就是同胞之间应该互相帮忙。”杨彩平说。

嘶哑嗓音背后的担当

采访中，相比讲述自己的经商故事，杨彩平聊得更多的是商会和帮助同胞：“我的个性就是这样，听说有华商碰到困难，就忍不住要站出来帮一帮。”

同胞有难，挺身而出，已经成为杨彩平的一种习惯，甚至“面临生死关头也不会退缩”。听杨彩平说话会发现，她的嗓子有些沙哑。“这是几年前落下的老毛病。”她说。

2010年6月，吉尔吉斯斯坦局势动荡，中国政府派出9架包机组织撤侨。

杨彩平不顾危险，组织车队，将600多名华商接到自己的红太阳市场，并聘请保安保障大家安全。接侨胞回国的飞机抵达之后，她又配合使馆工作人员，请求当地政府开辟相对安全的撤离路线。

侨胞相继回国，杨彩平却选择留守。“许多华商走得匆忙，货物还留在这里，加起来价值几十亿元。我要留下来看好这些货物。”

最终，受到杨彩平的感染，10多名商会骨干会员也留了下来。他们开会商量对策，决定分成4个小组，每天24小时轮流值班。同时，杨彩平还专门前去拜访当地警方，请他们一起协助看守货物。

时值盛夏，天气十分炎热。当地民众纷纷撤离，生活物资严重短缺。“我站在奥什州政府门口，没有食物，也没有水喝，嗓子就是这么哑的。”之后，杨彩平生了一场大病，肺部出血，住院多日。对9年前的那个选择，她坚定如初：“留下的选择是很对的。我是会长，为了保护同胞的财产，我必须留到最后，这是最起码的担当。”

以情动人拉近民心

从最初只有一个简陋的露天摊位，到如今拥有一座容纳400多个摊位的综合性市场；从当年孤身一人，到现在身兼吉尔吉斯斯坦南方华商商会会长、比什凯克华助中心主任等数职，经过20年的努力打拼，杨彩平已在吉尔吉斯斯坦站稳脚跟，并在当地建立了自己的“朋友圈”。

刚刚过去的“六一”儿童节，杨彩平组织商会成员买了180多套床单被套和糖果，送往当地的孤儿院。这样的公益慈善活动，她坚持做了近20年。

“早在2000年，我就想融入当地社会，回馈当地民众，让他们知道我们华侨华人是很友好的。”杨彩平说。

为此，从到吉尔吉斯斯坦的第二年开始，杨彩平便投身公益，定期组织华商一起去孤儿院、敬老院慰问，并捐助贫困学生。“有3个失去父亲的孩子，我自己掏钱捐助了十四五年，如今他们都已考上大学。”杨彩平说。

2015年，比什凯克华助中心成立。作为负责人，杨彩平发挥中心的救助帮扶机制，在为旅吉侨胞提供帮助的同时，热情地向当地民众伸出援手。为残疾儿童建造户外凉亭，为耳聋儿童捐赠人工耳蜗，为村民提供泵水设备……杨彩平和同事们的足迹遍布比什凯克以及周边的儿童福利院、孤儿院、残疾人收容所。

“如今，华助中心在当地的名气很大。每次说到华助中心怎么样，人们都会竖起大拇指。”看着当地民众对华侨华人、对中国日益喜爱和认可，杨彩平既欣慰又骄傲。

谈及未来，杨彩平说，她会继续留在吉尔吉斯斯坦，因为还有更多事值得她去做。“吉尔吉斯斯坦是中国的友好邻邦，是最早支持和参与共建‘一带一路’的沿线国家之一。身处吉尔吉斯斯坦，我们有责任继续提升华侨华人形象、促进两国民心相通。”

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)