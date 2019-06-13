2019国际版画交流展举办

《我们要和平》

李平凡 中国美术馆藏

本报电 (孙庚辰)由中国美术馆主办的“版中情深——2019国际版画交流展”日前在中国美术馆开幕。这是近年来规模最大的版画类美术作品展览。

展览作品来自25个国家的120余位艺术家创作的138件版画作品。版种丰富，形式多样，见证了中国版画与世界诸国版画交流互动的发展历程。在“一带一路”合作范围不断扩大的今天，本次版画展览以“版中情深”为主题，很好地回应了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)