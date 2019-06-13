2019国际版画交流展举办

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《我们要和平》
本报电 (孙庚辰)由中国美术馆主办的“版中情深——2019国际版画交流展”日前在中国美术馆开幕。这是近年来规模最大的版画类美术作品展览。
展览作品来自25个国家的120余位艺术家创作的138件版画作品。版种丰富，形式多样，见证了中国版画与世界诸国版画交流互动的发展历程。在“一带一路”合作范围不断扩大的今天，本次版画展览以“版中情深”为主题，很好地回应了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】