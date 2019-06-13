波音已俩月无商用机新订单 还在生产737 MAX系列

美国媒体11日报道，美国波音公司5月没有接到新的民用客机订单。这是波音连续第二个月未获商用飞机订单。

美国有线电视新闻网(CNN)报道，商用客机订单量裹足不前，不仅因为737 MAX系列客机停飞或禁飞危机，同样因为波音仍有大约5000架客机的积压订单。一些客户现在不需要额外订购飞机。

另外，下周将举行法国巴黎航空展。波音及其欧洲竞争对手空中客车公司通常喜欢在这一场合宣布新订单，5月订单增速因而往往较慢。即便如此，2018年5月，即去年巴黎航空展前，波音斩获43架飞机的订单，其中21架是737 MAX。

印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司各一架737 MAX 8型客机去年10月和今年3月先后坠毁，合计致346人丧生。

两起空难都关联客机上名为“机动特性增强系统”自动防失速软件错误启动。这一机型随即在全球范围内遭到停飞以至禁飞。

CNN报道，波音在737 MAX停飞期间继续生产这一系列的客机，但生产速度放慢。

波音5月取消71份737 MAX客机订单，但相关取消无关这一机型停飞或禁飞。这些订单来自捷达航空公司。这家印度运营商今年4月因为没有从银行获得足够多紧急融资而停止运营。

波音11日在声明中说：“鉴于这家航空公司的现状，我们已经取消那些飞机的合约协议。”

737 MAX客机停飞或禁飞同样导致这一系列的客机停止交付，严重影响波音上月整体交付情况。波音销售飞机获得的大部分现金来自飞机交付。波音5月交付30架商用飞机，低于去年同期的68架。

与737 MAX客机相关的空难已经给美国民众蒙上心理阴影。美国大气研究集团本月发布的民意调查显示，至少20%的美国民众会在波音737 MAX客机复飞后的半年内坚决避免乘坐这一系列客机。（卜晓明）（新华社专特稿）

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