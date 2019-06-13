2019商洽会在昆明开幕

本报昆明6月12日电 （记者张帆、李茂颖）6月12日，以“共聚开放前沿、共建辐射中心、共享繁荣发展”为主题的2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会（简称“商洽会”）在云南昆明滇池国际会展中心开幕。来自74个国家、地区和国际组织，20个国内省市区的3348家企业参展参会。
这次商洽会会期7天，共设生物医药和大健康馆、绿色食品馆、绿色能源馆等17个展馆7500个标准展位，总面积约17万平方米，并首次设立“一带一路”投资合作馆、绿色能源馆、森林生态产品馆和数字云南展区。
本版制图：郭 祥
《 人民日报 》（ 2019年06月13日 10 版）
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