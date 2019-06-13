美国总统特朗普7日表示，美国和墨西哥已就边境非法移民问题达成协议，对墨西哥输美商品加征关税计划被无限期暂停。这份在华盛顿谈判三天后于6月7日宣布的协议，避免了特朗普扬言从6月10日开始对所有墨西哥产品加征5%关税的威胁变成现实。

关税施压 美国“一招见效”

据西班牙埃菲社6月8日报道，特朗普此前威胁称，如果墨西哥不能加强措施控制美墨边境，美国将从6月10日起对所有墨西哥输美产品加征5%的关税。面对美国政府的关税威胁，墨西哥总统洛佩斯随后在致特朗普的公开信中呼吁加强对话，并派遣代表团赴华盛顿与美国政府就加征关税和移民问题进行磋商。

根据协议，墨西哥同意将先前有争议的“待在墨西哥”计划延伸至美墨边境全线。根据先前的计划，跨越美墨边界进入美国南部的非墨西哥籍移民将被移送至墨西哥，在那里等待美国移民法庭处理庇护申请。

据路透社报道，美国总统特朗普6月8日预言，墨西哥将大力执行一份新协议。根据该协议，墨西哥同意扩大一项有争议的庇护计划，并加强其南部边境的安全，以阻止试图抵达美国的中美洲移民。

据阿根廷Infobae网站报道，6月9日，墨西哥当局向恰帕斯州塔帕丘拉的移民局增派103名警员，这是美国与墨西哥达成移民问题协议后，墨西哥就加强南部边境移民管控作出的最新举措。此次在边境移民站增派警员，是墨西哥为避免美国加征关税而与其达成移民管控协议的一部分。据悉，墨西哥将派出6000名国家警卫队人员到南部连接危地马拉的边境地区，以控制移民潮。

丛林法则 破坏国际秩序

中国社会科学院美国研究所外交研究室主任袁征表示，从客观上来讲，加强美墨边界控制，解决非法移民问题，需要墨西哥与美国共同合作。但是，移民问题更多指向的是特朗普政府在国内的政治诉求。

反非法移民是特朗普重要的政治纲领之一。特朗普在竞选期间宣称要将非法移民逐出美国，因为非法移民在抢夺美国公民的工作机会，并对社会治安有潜在的威胁。此后，特朗普在许多场合中都公开表示对非法移民的“零容忍”。

袁征说：“无论是2016年美国大选，还是去年的中期选举，特朗普就非法移民问题对选民作出公开承诺。现在美国马上进入新的选举周期，在这个时间节点，特朗普以惩罚性关税作为向墨西哥政府施压的手段，减少非法移民进入美国，展现出他的个人姿态。如果此举能够赢得选民手中的选票，那么特朗普的政治目的便达到了。”

据路透社6月8日报道，世贸组织前总干事帕斯卡尔·拉米表示：“我的反应是，绑架似乎奏效了。”他指出，特朗普的所作所为违背国际外交精神，其所作的贸易决定完全违反了世贸组织的规定。拉米说：“很多人不喜欢丛林法则，是因为有强有弱，他们不希望强者总是伤害弱者。”

一纸协定 换来“短暂和平”

移民问题长期以来一直是美墨、美国与部分中美洲国家关系中的热点问题。据美国海关和边境保护局日前发布的数据，今年5月共有逾13万名非法移民在美国和墨西哥边境被捕，单月被捕人数创13年来新高。

“美墨作为邻国，过去有大量墨西哥人或者其他中美洲国家的人通过墨西哥非法进入美国，成为美国的重要劳动力。对于墨西哥和这些中美洲国家来说，这是一条重要的创造外汇的渠道。现在美国加大对非法移民的打击力度和遣返力度，将减少跨境就业机会，导致劳动力输出国家的外汇量下降。”袁征说。

墨西哥前驻美大使阿图罗·萨鲁坎说：“墨西哥不能、也不该对特朗普的最后通牒屈膝。”他称这是一个“糟糕的征兆”，并担心特朗普会在2020年总统选举升温时寻求对墨西哥施加更大压力。萨鲁坎说：“不仅仅是一份协议，特朗普想要的是战利品。”

袁征认为，协议签订换取了美国不再向墨西哥征收高额关税的“短暂和平”。未来，墨西哥如果想避免美国制裁，必须加派更多人力在边境进行管控，否则边境一旦出现任何风吹草动，特朗普还会利用关税向墨西哥施压。非法移民问题无法因一纸协议就完全得到解决，很有可能出现新的问题和摩擦。

(责编：岳弘彬)