沙特麦加轻轨开始朝觐试运营

试运营轻轨列车行驶在线路上。

沙伟强摄

本报沙特麦加电 （沙伟强、董立巍）6月6日，朝阳冉冉升起，沙特麦加轻轨的列车陆续缓缓驶出了停车库，这标志着2019年朝觐前的试运营工作正式展开。中国铁建国际集团再次承担朝觐运营任务。

沙特麦加轻轨项目由中国铁建承建，整个建设工期仅用16个月，于2010年11月13日开通运营。自2010年到2014年，中国铁建国际集团圆满完成了连续五年、累计运送朝觐者达上千万人次的运营维保任务，得到了沙特各界及全世界穆斯林的高度评价和赞赏。

2018年，应沙方邀请，中国铁建国际集团重返沙特麦加轻轨项目，在时间短、任务重的压力下顺利完成了2018年的朝觐运营任务。这不仅是中国铁建国际集团对沙方业主承诺的兑现，也是激活铁路运营业务、拓展海外铁路运营市场、助力全产业链发展目标的实力展现。

在去年成功运营的基础上，今年，沙特铁路公司主动联系中国铁建国际集团，并于4月24日签订麦加轻轨朝觐运营维保合同，同时签署了后五年运营的合作框架协议。

为了完成2019年麦加轻轨朝觐运营任务，中国铁建国际集团迅速集结队伍、引进专业人才、补充新鲜血液、加强精细化管理，组成了专业的项目团队，陆续完成检查检修、组织上场、试运营计划拟定及全面部署，完善各项后勤保障工作等诸多任务，在短期内具备了试运营的各项条件。

试运营阶段，项目管理团队将全面测试和检查试运营过程中出现的各类系统问题并及时排除故障，根据历史经验提前做好应对突发情况和极端天气的部署与演练，同时进一步提高轻轨司机、调度和车站服务人员、后勤保障人员水平，加强各专业配合默契度，确保沙特麦加2019年朝觐运营圆满成功。

(责编：岳弘彬)